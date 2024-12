Presepe vivente di Petrignano di Assisi, una indimenticabile seconda serata

Serata indimenticabile ieri sera al presepe vivente di Petrignano di Assisi, non solo perché è stata una delle serate con il maggior numero di visitatori, più di 1500, ma è stata anche la serata in cui è andata in scena una bellissima storia di Natale.

Il giorno di Natale tra gli oltre 1000 visitatori c’era anche una giovane famiglia che da anni vive a Piacenza: Matthias, originario di Bastia Umbra, Abigail, cresciuta a Piacenza ma originaria del Ghana, e la loro piccola bambina Alisea.

I tre, tornati in Umbria per trascorrere le festività con la famiglia d’origine di Matthias, hanno deciso di visitare il presepe vivente di Petrignano e far vivere alla piccola Alisea un’esperienza magica tra pastori, caprette, antiche mestieri, e, soprattutto, farla immergere nel clima di pace, amicizia e amore che solo un presepe vivente può regalare.

Giunti alla scena delle Natività e rimasti estasiati da quell’immagine della Sacra Famiglia, dalla loro purezza e semplicità, hanno chiesto di poter fare una foto alla piccola Alisea adagiandolo nella mangiatoia, come se fosse lei stessa il Bambino Gesù.

La scena, emozionante e toccante, non è sfuggita all’occhio del presidente del comitato organizzativo del presepe che, meravigliato da ciò che aveva visto, ha subito chiesto a Matthias se lui e la sua famiglia sarebbero stati disponibili a interpretare, per tutta la serata del 26 dicembre, Giuseppe, Maria e il Bambino Gesù.

Matthias e Abigail, all’inizio increduli e titubanti, hanno accettato l’offerta ed è così che da semplici visitatori sono diventati i principali protagonisti del presepe vivente nella sera del di Santo Stefano.

Un momento toccante che ognuno di noi ricorderà per sempre, in cui i valori di uguaglianza, fraternità, amore, sono stati espressi con un semplice atto di disponibilità da parte di una giovane coppia della loro bambina. Un sentito ringraziamento da parte di tutto il comitato del presepe vivente di Petrignano Assisi a Matthias Abigail e soprattutto la piccola Alisea, Gesù bambino per una notte.

I contatti:

Presepe Vivente di Petrignano, Via del Castello, 06081 Petrignano di Assisi (PG);

info@presepepetrignano.it;

cell 3386830690;

Ulteriori informazioni su www.presepepetrignano.it.

