Riapre il Bosco di San Francesco, da giovedì 29 aprile 2021

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano annuncia con gioia che da giovedì 29 aprile 2021 riapriranno, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, i Beni nelle regioni dov’è consentito in base al DPCM del 26 aprile. Nei fine settimana la prenotazione è obbligatoria entro al massimo 24 ore prima. Le prenotazioni si potranno effettuare sulle pagine web dei singoli Beni a partire da mercoledì 28 aprile.

Ad Assisi (PG) riapre le porte il Bosco di San Francesco , un pezzo intatto di paesaggio umbro dove regnano incontrastati armonia e silenzio ai piedi della grandiosa Basilica di San Francesco. Donato al FAI da Intesa Sanpaolo nel 2008, questi 64 ettari di bosco con oltre 800 anni di storia regalano al visitatore non una semplice escursione ma una vera esperienza dello spirito, una nuova forma di pellegrinaggio nella storia, tra boschi e campi coltivati, pareti di pietra rosa, radure e oliveti, interamente recuperati dalla Fondazione.

Oltre alle testimonianze di un microcosmo abitato, a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, da monache benedettine che contempla una chiesa, un mulino, i resti di un ospedale e di un monastero, dall’alto di un’antica torre-opificio è possibile ammirare l’opera di land art di Michelangelo Pistoletto Terzo Paradiso.

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA ALL’INTERNO DEI BENI DEL FAI

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

APERTURA DA GIOVEDI’ 29 APRILE 2021

NEI FINE SETTIMANA LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA ENTRO 24 ORE PRIMA

Le prenotazioni si potranno effettuare a partire da mercoledì 28 aprile

sulla pagina internet www.boscodisanfrancesco.it

Bosco di San Francesco, Via Ponte dei Galli, Assisi (PG)

Giorni: Dal 29 aprile al 30 settembre: da martedì alla domenica ore 10 – 19; dal 1° ottobre al 6 gennaio da martedì alla domenica ore 10 – 16. Ultimo ingresso 2 ore prima della chiusura. Giorno di chiusura lunedì.

Ingressi con visita libera: Iscritti FAI gratuito; Intero € 6; Ridotto (6-18 anni) € 3; Bambini fino ai 5 anni gratuito; Studenti fino ai 25 anni € 4; Residenti ad Assisi € 3; Famiglia: (2 adulti e figli 6/18 anni) € 16; Soci National Trust, Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, persone con disabilità e accompagnatore gratuito;

Ingressi con visita guidata: Iscritti FAI € 6; Intero € 10; Ridotto (6-18 anni) € 6; Bambini fino ai 5 anni gratuito; Studenti fino ai 25 anni € 6; Residenti ad Assisi € 6; Famiglia: (2 adulti e figli 6/18 anni) € 24

Contatti: 075 813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it;