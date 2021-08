Santa Maria degli Angeli, si conclude con il concerto del Perdono una splendida tre giorni

Si conclude con il concerto del Perdono, organizzato dalla Pro loco di Santa Maria degli Angeli con la collaborazione dei Frati della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, una splendida tre giorni in cui la Città di Assisi ha accolto, nel rispetto delle norme anti pandemiche, tantissimi pellegrini e giovani arrivati sulle orme di San Francesco. Ad animare la serata il Coro del IV raggruppamento degli Alpini di Firenze, che insieme al 4º Raggruppamento dell’Associazione Nazionale Alpini sarà protagonista al prossimo raduno degli alpini: l’iniziativa, che si sarebbe dovuto tenere nel settembre del 2020 per la prima volta nella storia ad Assisi, è stata riprogrammata per il settembre del 2022

Come sindaco di Assisi, a nome dell’amministrazione comunale, ma anche come cittadina, ringrazio le famiglie francescane per aver dato nuovamente vita a un momento di grande devozione, le forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza dell’evento, la Pro loco per aver organizzato il concerto e i tanti pellegrini che hanno scelto di vivere la solennità del Perdono nella terra di San Francesco.