Sbandieratori di Assisi ambasciatori in Europa nel 2026

Da Olanda e Slovacchia il messaggio di San Francesco va

Gli Sbandieratori di Assisi rafforzano il proprio ruolo di ambasciatori della città e della cultura italiana attraverso una serie di appuntamenti internazionali che, nelle ultime settimane, li hanno visti protagonisti in Europa. Le esibizioni all’estero hanno rappresentato un’importante occasione di promozione per la città serafica e per il messaggio legato all’Ottavo Centenario della morte di San Francesco, celebrato nel 2026.

Il primo impegno internazionale si è svolto il 2 giugno a L’Aia, durante le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana organizzate dalla rappresentanza diplomatica italiana nei Paesi Bassi in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. L’evento, promosso dall’Ambasciata italiana guidata da Augusto Massari, ha riunito circa mille ospiti tra rappresentanti istituzionali, membri del corpo diplomatico, esponenti delle organizzazioni internazionali presenti nella città e cittadini italiani residenti nel Paese. Tra gli ospiti della manifestazione anche la campionessa olimpica e mondiale Francesca Lollobrigida, scelta come madrina dell’iniziativa.

Nella cornice della storica Grote Kerk, gli Sbandieratori di Assisi hanno proposto le proprie coreografie, portando una delle più antiche e riconoscibili tradizioni italiane in uno degli appuntamenti istituzionali più rilevanti organizzati all’estero. L’esibizione ha raccolto il consenso del pubblico e delle autorità presenti, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e storico della città umbra.

Dal 9 al 13 giugno il gruppo è stato poi impegnato in Slovacchia nell’ambito di “Viva Italia”, il principale festival dedicato alla cultura, alle tradizioni e alle eccellenze enogastronomiche italiane nel Paese. Nel corso della manifestazione gli Sbandieratori hanno portato i loro spettacoli in diverse località, tra cui Poprad, la città storica di Levoča, inserita nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, e il complesso monumentale e religioso di Spišská Kapitula, considerato uno dei luoghi più significativi della Slovacchia sotto il profilo storico e culturale.

Anche durante la trasferta slovacca le esibizioni hanno registrato un’ampia partecipazione di pubblico, contribuendo alla diffusione dell’immagine di Assisi in un contesto internazionale di particolare rilievo. All’iniziativa hanno preso parte numerose realtà italiane e umbre impegnate nella promozione del territorio, tra cui la Strada dei Vini del Cantico, a conferma del legame tra cultura, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze locali.

Elemento centrale delle trasferte europee è stato il progetto “800 anni con Frate Vento”, realizzato per accompagnare le celebrazioni dell’Ottocentenario francescano. Proprio a L’Aia hanno debuttato a livello internazionale i nuovi drappi celebrativi che hanno poi accompagnato il gruppo anche nelle successive esibizioni in Slovacchia.

I nuovi vessilli, progettati dal grafico assisano Francesco Mancinelli, presidente degli Sbandieratori di Assisi, sono stati scelti per rappresentare il percorso dei quattro Centenari Francescani che hanno preceduto l’anniversario del 2026. I drappi richiamano il Presepe di Greccio, le Stimmate di San Francesco, il Cantico delle Creature e il Transito del Santo, eventi che scandiscono il cammino spirituale e culturale legato alla figura del Patrono d’Italia.

Presentati ufficialmente nell’ottobre del 2025 durante le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del gruppo sul sagrato della Basilica di San Francesco, i nuovi vessilli stanno caratterizzando le principali esibizioni dell’anno centenario, portando nelle città italiane ed europee il messaggio francescano e l’identità culturale di Assisi.

L’intensa attività del gruppo è proseguita anche in contemporanea con gli impegni internazionali. Il 12 giugno, mentre una delegazione era impegnata in Slovacchia, gli Sbandieratori sono stati protagonisti anche ad Assisi, esibendosi al BV Grand Hotel Assisi durante una convention aziendale, offrendo agli ospiti una rappresentazione della tradizione storica cittadina.

Le recenti partecipazioni internazionali confermano il prestigio costruito dagli Sbandieratori di Assisi in oltre mezzo secolo di attività e consolidano il loro ruolo nella promozione della città e dei valori legati a San Francesco nell’anno delle celebrazioni dell’Ottavo Centenario.