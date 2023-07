Sere Fai d’Estate al Bosco di San Francesco, da luglio a settembre 🔴 video

Sere Fai d’Estate al Bosco di San Francesco, da luglio a settembre

Da luglio a settembre 2023 tornano le Sere FAI d’Estate : un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire l’esperienza inedita di una visita al tramonto, partecipare a iniziative speciali o godere della magica atmosfera delle sere estive immersi in luoghi unici. Tra le tante proposte: picnic sul prato, aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia e cene sotto le stelle o a lume di candela, concerti e spettacoli al chiaro di luna, lezioni di astronomia e visite guidate tematiche, incontri e conferenze, ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire sotto un’altra luce le bellezze che circondano i Beni del FAI. (info e calendario completo su www.serefai.it).

In collaborazione con il Festival Internazionale Green Music, giunto alla sua VII edizione, sabato 15 luglio il Bosco ospiterà il “Concerto della Buonanotte”, speciale appuntamento all’insegna del relax immersi nella natura dell’opera di Land art di Michelangelo Pistoletto Terzo Paradiso. Un invito ad abbandonarsi alla musica con tutti i sensi e di sognare cullati dal suono degli strumenti musicali, muniti di plaid e cuscino. Il concerto, che prevede un repertorio di classici per chitarra e violino, è a cura di Donato D’Antonio e Roberto Noferini.

Tornano anche quest’anno i classici appuntamenti alla scoperta della fauna notturna del Bosco, a partire da sabato 29 luglio con “Bat Night”, serata interamente dedicata ai simpatici chirotteri, più comunemente noti come pipistrelli. Con gli esperti dello Studio Naturalistico Hyla, il pubblico sarà invitato ad apprezzarne peculiarità, aneddoti e curiosità, studiandone i movimenti e il volo. Una “caccia” finalizzata solo a imparare ad amarli e rispettarli, comprendendo l’importante ruolo che rivestono nell’ecosistema. Seguirà sabato 19 agosto “Creature notturne”: un evento in cui saranno protagonisti tassi, gufi, lupi, barbagianni, falene e lucciole. Abitanti misteriosi e schivi che popolano il bosco sulle cui tracce i visitatori saranno invitati a incamminarsi, in compagnia di un naturalista.

Torna anche Astronomi per una notte, venerdì 11 agosto ore 21, dopo una lezione introduttiva dedicata al cielo del solstizio di giugno nel giardino del convento benedettino di Santa Croce, seguiranno le osservazioni vere e proprie nella radura del Terzo Paradiso. In collaborazione con l’Associazione “StarLight, un planetario… tra le dita”.

Per informazioni sugli eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni:

www.serefai.it

N.B. Il calendario degli appuntamenti è in costante aggiornamento e può subire variazioni.

Con il Patrocinio della Città di Assisi.

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI. Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

Ingressi :

Evento sulla Foresta Amazzonica: Intero € 8; Ridotto (4-18 anni), studenti e iscritti FAI € 6

Concerto della Buonanotte: Intero € 10; Ridotto (6-18 anni) e iscritti FAI € 8; Bambini fino a 5 anni gratuito;

Bat Night: Intero € 8; Ridotto (5-18 anni) e iscritti FAI € 6; Bambini fino a 4 anni gratuito;

Astronomi: Intero € 12; Ridotto (6-18 anni), studenti e iscritti FAI € 8; bambini fino ai 5 anni gratuito

Creature Notturne: Intero € 8; Ridotto (6-18 anni) e iscritti FAI € 6; Bambini fino a 5 anni gratuito

Bosco di San Francesco

Complesso benedettino di Santa Croce, Via Ponte dei Galli, Assisi (PG)

Tel. 075 813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it