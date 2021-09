Simone Cristicchi ad AssisiOnLive con Cambio Festival, il suo messaggio video

“Ciao a tutti da Simone, sono contentissimo di annunciarvi il mio concerto ad Assisi, il sei settembre alla Riccardo Ciaramellari, Riccardo Corso e Giuseppe Tortora. Sarò lì con il mio trio di musicisti e con il mio concerto acustico che sta girando in tutta l’Italia e sono molto felice di fare tappa in una città che porto nel cuore, vi aspetto da tutte le parti e vi invito ad arrivare a questa data di Abbi cura di me tour che sarà molto, molto speciale”.

È direttamente Simone Cristicchi a invitare i suoi fan al concerto del 6 settembre alle 21.30 che Cambio Festival ha scelto di organizzare con Assisi OnLive, progetto tra musica e teatro in scena alla Lyrick Summer Arena di Assisi dal 30 agosto al 25 settembre, che vede lavorare in sinergia le principali realtà culturali del territorio assisano, Associazione Riverock, Associazione Culturale ZonaFranca, Associazione Umbra Canzone Musica d’Autore, Piccolo Teatro degli Instabili, Associazione Culturale Ponte Levatoio, con il patrocinio e il contributo del Comune della Città di Assisi. Main sponsor Pegaso 2000. Possibile acquistare i biglietti su Ticket One – https://www.ticketone.it/event/simone-cristicchi-teatro-lyrick-assisi-14016333/ – o Boxol – https://www.boxol.it/it/event/simone-cristicchi-abbi-cura-di-me-tour-2021-lyrick-summer-arena-smaria-degli-angeli-pg/360482 .

“Voglio innanzitutto ringraziare Simone per la sua poesia e per aver accettato l’invito di Cambio Festival e di Assisi OnLive. Cristicchi e le sue canzoni, ma anche il suo lavoro di attore e scrittore – ricorda Francesco Raspa, presidente dell’Associazione Culturale Ponte Levatoio – sono in piena sintonia con quello che, da oltre venti anni cerchiamo di proporre. Cambio Festival vuole rendere vivo e concreto il concetto che dà il nome all’ associazione culturale Ponte Levatoio, creare un ponte di incontro e comunicazione in ogni senso possibile. Ringrazio la Città di Assisi per il supporto e le altre associazioni nostre compagne di avventura. Operare in sinergia è una chiave importante per il futuro degli eventi in Assisi. Un ringraziamento particolarissimo va a Franco Cicogna Ceo di Pegaso 2000 che con grande generosità da anni è un concreto partner della nostra manifestazione”.

Vorrei cantare come Biagio”, “Studentessa universitaria” e “Ti regalerò una rosa“, sono solo la punta di un iceberg! Come un cartografo che ha viaggiato a lungo in diversi paesi lontani, sul palco Cristicchi apre al pubblico la sua valigia di “Ricercautore”: storie raccolte in 13 anni di intensa attività teatrale e musicale

Un viaggio tra storie cantate e raccontate di matti che salgono sulle sedie per volare via dal manicomio del mondo, di vecchi minatori, di reduci della guerra di Russia ma anche di sentimenti folli come quelli del custode di un museo innamorato della statua di Venere, dell’amore impossibile tra un cellulare e una carta sim o del brivido inaspettato che nasce tra due ottantenni abbandonati in un ospizio che si risolve in un commovente ultimo valzer. La passione per la ricerca delle storie, la musica popolare, il teatro di narrazione e la canzone d’autore daranno vita ad un vero e proprio “concerto all’incontrario”, che permetterà al pubblico di conoscere da vicino il repertorio pressoché sconfinato di un inimitabile Fabbricante di Canzoni.