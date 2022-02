Chiama o scrivi in redazione

Fabrizio Moro a Subasio Music Club, tra grinta e dolcezza

E’ salito sul palco dell’Ariston con il cuore nella musica e la testa nel cinema; con una canzone che ha vinto il “premio Sergio Bardotti” per il miglior testo e ha accompagnato il suo film d’esordio alla regia. Fabrizio Moro arriva a Subasio Music Club martedì 1 marzo con tanto da raccontare e da cantare!

Regalerà, infatti, agli ascoltatori ed ai follower un’ora di musica dal vivo – dalle 21:00 alle 22:00 – da ascoltare in FM e streaming su radiosubasio.it oltre che da vedere sulla pagina Facebook di Radio Subasio.

Il programma, condotto da Gianluca Giurato, non prevede ancora la presenza di pubblico in studio, ma alcuni tra i 50 fan dell’artista video-collegati da casa, potranno interagire con lui, ponendo domande.

Dopo le vittorie nel 2007 tra le Nuove Proposte con “Pensa” e, nel 2018, tra i big, con “Non mi avete fatto niente” in coppia con Ermal Meta, il cantautore ha portato alla 72esima edizione del Festival un brano intenso.

“Sei tu” è incluso in “La mia Voce”, Ep di inediti giunto due anni dopo ”Figli di Nessuno”, pubblicato lo scorso febbraio, un mese importante nel percorso artistico di Moro che ha sperimentato anche il linguaggio cinematografico con “Ghiaccio”.

Scritto e diretto con Alessio De Leonardis, favorevolmente accolto da pubblico e critica, il film parla di coraggio e riscatto sociale, con un ragazzo pronto a cambiare, attraverso il pugilato, un destino apparentemente già scritto.

“Una storia di amicizia, di rivalsa, di speranza ma, soprattutto una storia d’amore, perché – ha commentato Fabrizio – mentre immaginavo le scene, le inquadrature di questo film e scrivevo le canzoni di questo nuovo album, ogni giorno, mi tornava in mente sempre la stessa cosa: puoi lottare quanto vuoi, da soli non si vince mai!”

Proprio per stare insieme arriva questo nuovo appuntamento con Subasio Music Club. Un momento per esorcizzare qualunque paura, trovando la speranza nella musica di uno fra i migliori amici di Radio Subasio.

Per far parte della rosa dei 50 fortunati video-collegati da remoto, compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro il 24 febbraio, indicando anche la domanda che si vuole porre a Fabrizio Moro. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.