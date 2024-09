Festa delle storie di Assisi: edizione record per Birba

Festa delle storie di Assisi – Dal 13 al 15 settembre, Assisi ha ospitato la settima edizione di “Birba chi legge”, un festival dedicato alle letture e alle narrazioni organizzato da Birba in collaborazione con il Comune di Assisi e con il supporto della Fondazione Perugia. La manifestazione, che ha celebrato il ventesimo anniversario dell’associazione, ha visto una partecipazione eccezionale, superando le aspettative sia in termini di affluenza che di coinvolgimento.

Durante la tre giorni, il centro storico di Assisi è stato animato da una vasta gamma di eventi. Il festival ha offerto letture ad alta voce, spettacoli e laboratori pensati per adulti e bambini. Tra le iniziative più apprezzate ci sono state le narrazioni che si sono svolte in diverse abitazioni private, inclusa la “casa di tutti” rappresentata dal Comune di Assisi. Un’altra novità particolarmente gradita è stata l’Officina di Pace, dove i visitatori hanno realizzato cartoline con i bambini della Scuola Sant’Antonio, esprimendo messaggi contro la guerra. Alcuni di questi messaggi sono stati particolarmente commoventi.

Quest’anno, il festival ha anche messo in evidenza la sostenibilità sociale attraverso una mostra di libri tattili illustrati provenienti dal Fondo della Biblioteca Attiva di Ariccia. La mostra ha reso alcuni eventi accessibili anche a persone con deficit visivi, sottolineando l’impegno del festival verso l’inclusività.

La giornata conclusiva ha visto la premiazione del concorso “Una biblioteca in ogni scuola”. Il premio è andato al progetto “La nave di Ulisse” della Scuola dell’Infanzia C. Codazzi di Cormano Milanino. Questo progetto prevede la creazione di una biblioteca all’interno della “Casetta Munari”, una struttura in legno situata nel giardino della scuola, che sarà utilizzata per promuovere la lettura e la convivenza multiculturale.

Alessandra Comparozzi, presidente di Birba, ha espresso la sua soddisfazione per il successo del festival: «Questa settima edizione si è conclusa con grande entusiasmo. Vedere così tante famiglie riunite attorno alle storie è stato un dono straordinario. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento, dalle socie e soci di Birba agli artisti, volontari e sostenitori. Grazie anche alla Sindaca Stefania Proietti per il suo supporto e alla Città di Assisi e alla Fondazione Perugia per aver condiviso la nostra visione».

Il festival ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti, tra cui Alessandra Battaglia, Giulia Zeetti, Gianfranco De Franco, Simona Gambaro, Gigi Capone, e molti altri. La vasta gamma di eventi e la partecipazione entusiastica del pubblico hanno confermato il successo di questa edizione, che segna un importante traguardo per Birba e per la promozione della lettura e della cultura.

Il festival ha dimostrato come la condivisione di storie e letture possa creare un forte senso di comunità e di appartenenza, rappresentando un punto di riferimento importante per la cultura e la sostenibilità sociale.