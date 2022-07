Search for: Search Button

Fulminacci ad Assisi al Riverock sabato 30 luglio

Il cantautore è già tornato a coinvolgere il pubblico con la sua musica, per accompagnarlo durante tutta l’estate. Prossima tappa: sabato 30 luglio al Riverock di Assisi (PG). Di seguito il calendario completo delle date estive del “TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI TOUR”, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

24.06.2022 – Fiesole (FI) – Teatro Romano di Fiesole – SOLD OUT

26.06.2022 – Courmayeur (AO) – Musicastelle

01.07.2022 – Bologna – Bonsai Garden

21.07.2022 – Jesolo (VE) – Jesolo Suonica Festival

22.07.2022 – Mantova – Bike In

23.07.2022 – Bergamo – NXT Station

30.07.2022 – Assisi (PG) – Riverock

06.08.2022 – Volterra (PI) – Anti Social Social Park

11.08.2022 – Alcamo (TP) – Alcart Festival

13.08.2022 – Roccadaspide (SA) – Festival dell’Aspide

02.09.2022 – Settimo Torinese (TO) – Fuori tutti Festival

06.09.2022 – Segrate (MI) – Circolo Magnolia

09.09.2022 – Alghero (SS) – Alghero Music Spotlight

16.09.2022 – Roma – Spring Attitude

Info biglietti su www.magellanoconcerti.it

Nel “TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI TOUR” Fulminacci sta portando live “Tante Care Cose e altri successi” (https://Fulminacci.lnk.to/ Tantecarecoseealtrisuccessi, Maciste Dischi/Artist First), una nuova versione del suo ultimo album. Questa la tracklist del disco: “Brutte compagnie”, “Chitarre blu”, “Canguro”, “Le biciclette”, “Sembra quasi”, “Santa Marinella” (singolo sanremese certificato disco d’oro), “Tattica”, “La grande bugia”, “Miss Mondo Africa”, “Un fatto tuo personale”, “Aglio e olio (feat. Willie Peyote)”, “Forte la banda”, “Giovane da un po’”, “Meglio di così”.

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Lo stesso anno vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 6 dicembre è uscita la speciale versione LP dell’album “La Vita Veramente” con due inediti “San Giovanni” e “Le ruote, i motori!”, mentre il giorno prima è partito il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro da Fimi/GfK Italia), a cui seguirà l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose”. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza.