Il 29 luglio serata speciale ad Assisi con Samuel e Mace

Riverock Festival irrefrenabile prosegue con gli annunci e svela i protagonisti dello special event del prossimo 29 luglio che vedrà salire sul palco della Lyrick Summer Arena di Assisi due ospiti d’eccezione: Samuel, frontman dei Subsonica, con l’unica tappa umbra del suo giro di live da solista in full band elettrico-elettronico Elettronica Tour, prodotto e organizzato da Kashmir, e uno dei dj e producer tra i più noti e apprezzati della scena musicale italiana, Mace, per la prima volta in Umbria.

Un’occasione unica per assistere a due concerti in un’unica serata che vedrà anche la presenza di special guest che saranno però annunciati prossimamente.

Samuel

Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “E Invece”, il nuovo singolo di Samuel, in collaborazione con Jeremiah Fraites, co-fondatore del gruppo musicale statunitense The Lumineers. Il brano, caratterizzato dal sound accattivante di chitarre acustiche e battiti di mani, racconta di un amore di quelli che si sfiorano a vicenda, fra rimpianti, ricordi e una piacevole nostalgia.

«E Invece è un brano che non assomiglia a niente – racconta Samuel – è un brano estemporaneo. A qualche mese dall’uscita di BrigataBianca ho ricominciato a scrivere e ho trovato, fra le pagine degli appunti che avevo, questa canzone che racconta di un’attesa e di un bisogno di rivivere sensazioni e immagini di leggerezza. È una canzone legata a quell’amore che vedi passare tutti i giorni davanti, e a cui non riesci a confidare quello che provi. Durante un pomeriggio trascorso insieme al Golfo Mistico, Jeremiah Fraites ascolta questo brano e se ne appassiona. Decidiamo di produrlo insieme, e nasce una canzone spassionata leggera che ha l’ambizione di non avere ambizioni, e che vuole regalare un momento di leggerezza e di malinconia a chi l’ascolta».

Mace

Mace, è un dj e uno tra i più importanti e riconosciuti producer della scena musicale italiana, con all’attivo numerose collaborazioni ha prodotto grandissimi successi come “Ho Paura di Uscire 2” per Salmo (certificato disco di platino), “Pamplona” di Fabri Fibra (che si aggiudica quattro dischi di platino e raggiunge il numero 1 nella classifica airplay italiana), “Chic” di Izi (triplo disco di platino) e l’intero album “DNA” di Ghali (anch’esso certificato platino). A febbraio 2021 ha pubblicato “OBE”, il suo nuovo album (certificato doppio platino), che vede la partecipazione dei più importanti esponenti della scena italiana, tra i quali Rkomi, Gemitaiz, Venerus, Colapesce, Gue Pequeno, Irama, Joan Thiele, FSK, Madame. Nel primo weekend è risultato l’album d’esordio più̀ ascoltato al mondo su Spotify, con oltre 25 milioni di stream. Il singolo che ha lanciato l’album, “La canzone nostra” con Salmo e Blanco, diventato un inno generazionale, è stato per oltre un mese al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia (FIMI/GfK) ed è certificato quintuplo platino.

Prevendite a partire dalle ore 12 del 22 aprile su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il Riverock Festival è promosso da Associazione Culturale Riverock con il patrocinio e il sostegno del Comune della Città di Assisi.

