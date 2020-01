Il mondo dei fumetti alle stanze delle meraviglie ad Assisi

Società Fortini, Assisi, v. S. Francesco 12F

Sabato 4 gennaio dalle ore 10,00 alle 19,00

IL MONDO DEI FUMETTI ALLE STANZE DELLE MERAVIGLIE con BECOMING X – WUNDER X live art+sound nelle Stanze del Palazzo

**DISEGNO DAL VIVO CON 25 illustratori, fumettisti e disegnatori accompagnati da MUSICISTI LIVE

**2 MOSTRE SU DONNE E MARTE NEI FUMETTI

**INCONTRO CON L’AUTORE FRANCESCO BIAGINI

Il collettivo Becoming X sarà all’opera sul tema della MERAVIGLIA in una performance di disegno e musica dal vivo nell’intera giornata dalle 10,00 alle 19,00 con 25 artisti che realizzeranno le loro opere con tecniche di disegno tradizionale, acrilici, pennarelli, matite, ma anche con tecniche di video proiezione su grande schermo, nell’atmosfera sonorizzata da musicisti live.

Alle 15,30 ci sarà l’incontro con il tratto potente e inconfondibile del noto autore Francesco Biagini che presenterà il suo “Guida da combattimento ai mostri grossi”: oltre 50 schede di mostri famosi da Godzilla a King Kong, da Alien ai giganteschi vermi protagonisti del film cult “Tremors”.

Due mostre in collaborazione con la Biblioteca delle Nuvole di Perugia: FUMETTI SU MARTE, una rassegna storica di tutti i soggetti creati dalla fantasia di illustratori e disegnatori nel mito dei marziani e del pianeta Marte e

WONDER WOMEN IL FUMETTO E’ FEMMINA: da Valentina a Eva Kant, da Wonder Woman a Cat Woman, la donna protagonista nella matita dei più grandi creatori di storie a fumetti.