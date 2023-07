Il Perugino per tutti, partenza da Assisi

Previsti laboratori artistici aperti a tutti, ispirati alle opere del grande Maestro

Partirà da Assisi la seconda uscita de “Il Perugino per tutti”, nuovo itinerario turistico e culturale alla scoperta delle opere del Divin Pittore tra la città serafica, Foligno e Spello. L’iniziativa – promossa dai tre Comuni, con il sostegno della Regione Umbria, in occasione dei 500 anni della morte del celebre Maestro – è in programma venerdì 28 luglio, con partenza in navetta alle 9.30, dal parcheggio di fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, che custodisce un prezioso affresco del Perugino. Il tour è guidato e completamente gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.ilperuginopertutti.it.

I partecipanti saranno accompagnati a Spello, che conserva due opere del Maestro all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore, “Madonna col Bambino tra i santi Girolamo” e “Caterina d’Alessandria e Cristo in pietà tra i santi Giovanni Evangelista e Maria Maddalena”, entrambe datate 1521.

Il gruppo si sposterà quindi a Foligno, con arrivo previsto alle 11.30 per la visita all’Oratorio della Nunziatella, dove è presente l’opera “Il Battesimo di Cristo” (1508-1513). Alle 14 partenza per Santa Maria degli Angeli e visita guidata a “La Crocifissione”, affresco datato 1485-1486 e posto sulla parete posteriore esterna della chiesa della Porziuncola.

Dalle ore 16, a ciclo continuo, presso il Palazzetto del Capitano del Perdono, a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, verranno proposti laboratori ludici, didattici, tecnologici, artistici e creativi per tutte le età, con giochi ispirati all’arte e alla conoscenza delle opere di Perugino, anche con l’ausilio di tecniche di pittura, disegno e affresco.

I laboratori, curati da esperti di Ideattivamente, sono gratuiti e aperti a tutti, anche a chi non ha partecipato al tour guidato in navetta. Saranno dedicati, in particolare, ai temi dell’autoritratto e della luce, molto cari al Perugino.

In totale sono nove le escursioni gratuite inserite progetto “Il Perugino per tutti”, tutte accessibili su prenotazione obbligatoria. Da Assisi, in particolare, partiranno il 28 luglio, il 25 agosto e il primo settembre. Informazioni e prenotazioni sul sito www.ilperuginopertutti.it