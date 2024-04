Il Segreto di Aamaal, Adriano Cioci presenta il suo libro

Il Segreto di Aamaal – Nel suo ultimo capolavoro letterario, il talentuoso scrittore Adriano Cioci ci immerge in un’avvincente trama di suspense e segreti con “Il Segreto di Aamaal”: Un Thriller tra Intrighi e misteri nel Medio Oriente. Pubblicato di recente dall’Editore Menabò (CH), il romanzo presenta due narrazioni parallele ambientate in un contesto di tensioni e contrapposizion i del Medio Oriente.

Il racconto inizia nell’ottobre del 2019, quando il Libano è sconvolto da una nuova rivolta civile. In questo clima incandescente, Nassim, figura di spicco di Hezbollah, si trova coinvolto in un dramma quando un veicolo viene fermato dai presidi sciiti. Ciò dà vita a un acceso confronto che culmina in una tragedia. Le intricatissime vicende portano Nassim ad essere intrappolato in una trama architettata dai servizi israeliani, accusato di possedere piani per destabilizzare lo Stato Ebraico. La sua vulnerabilità aumenta quando minacciano di uccidere sua madre Aamaal, la custode di un segreto scioccante.

Para llelamente, un gruppo di turisti italiani, guidati da Massimo, un esperto di storia cristiana, si avventura in un’escursione attraverso le gole del Wadi Kelt fino a Gerico. L’itinerario, inizialmente pensato come un viaggio spirituale, si trasforma in una serie di equivoci e inquietudini crescenti. Giovanna, una donna scontrosa nel gruppo, agisce come catalizzatore di pericoli imminenti, svelando oscuri trascorsi e alimentando un senso di minaccia.

La tensione si intensifica quando un altro membro del gruppo, Ermanno, affronta il suo passato e rivela la sua presenza in Terrasanta per scoprire la sua vera identità. La trama si snoda tra luoghi suggestivi, intrighi politici e rivelazioni personali, creando un connubio irresistibile di suspense e dramma.

Ne “Il Segreto di Aamaal” di Adriano Cioci promette di tenere i lettori incollati alle pagine con la sua narrazione avvincente e personaggi complessi. Una lettura avvincente che offre una prospettiva unica sulle intrighi del Medio Oriente, tra segreti custoditi e destini intrecciati.

“Ad riano Cioci, giornalista e scrittore, è nato a L’Aquila nel 1953, vive a Bastia Umbra. Si è laureato in Lettere all’Università di Perugia con una tesi di argomento geografico. È autore di romanzi, biografie (Francesco d’Assisi, 1995), monografie, reportage, saggi, guide storico-artisti che e testimonianze. La sua passione per le ferrovie ha trovato concretezza in quattordici volumi sulle linee del Centro Italia. Ha pubblicato i romanzi giallo-teologic i: I custodi della verità. Intrigo in Terrasanta (OGE, Milano, 2010), Il Custode del Settimo Sigillo (Il Segno dei Gabrielli, Verona, 2013), Il viaggio segreto di Gesù (Il Segno dei Gabrielli, Verona, 2015). È appassionato di deserti ai quali ha dedicato vari reportage.”

QUES TE LE PROSSIME PRESENTAZIONI IN UMBRIA: