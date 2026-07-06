Intelligenza artificiale e fede nel nuovo numero di San Francesco

Enciclica e tecnologia al centro della riflessione del mensile ora

Il numero di luglio della rivista San Francesco patrono d’Italia, pubblicata dai frati della Basilica di San Francesco di Assisi, propone un ampio approfondimento dedicato al rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale. Il filo conduttore dell’edizione prende spunto dalla prima enciclica di papa Leone XIV, Magnifica humanitas, pubblicata nel mese di maggio, e affronta uno dei temi più rilevanti del dibattito contemporaneo: il corretto equilibrio tra innovazione tecnologica e centralità della persona.

Il mensile, disponibile sia in formato cartaceo sia digitale, invita i lettori a riflettere sulle trasformazioni introdotte dagli algoritmi e sulle implicazioni etiche che accompagnano lo sviluppo delle nuove tecnologie. L’obiettivo è mettere al centro la tutela della dignità umana, valorizzando una visione nella quale il progresso tecnico sia orientato al servizio delle persone.

Un editoriale dedicato alla speranza

Ad aprire il numero è l’editoriale intitolato “L’umanità è magnifica”, che sviluppa una riflessione ispirata ai contenuti della nuova enciclica. Il testo richiama il cammino spirituale di san Francesco d’Assisi, evidenziando come la grazia e l’esperienza umana non possano essere sostituite dalla tecnologia.

L’editoriale propone una prospettiva nella quale gli strumenti digitali possono diventare risorse positive, purché rimangano al servizio dell’uomo e non ne sostituiscano i valori fondamentali. Il riferimento alle parole del Cardinale Fernández, pronunciate durante la presentazione dell’enciclica, rafforza questa lettura, suggerendo una possibile armonia tra sviluppo tecnologico e vocazione umana.

Le voci del confronto sull’intelligenza artificiale

Lo speciale centrale della rivista raccoglie contributi provenienti da studiosi e protagonisti del dibattito nazionale sul tema dell’intelligenza artificiale.

Paolo Benanti, teologo e componente del Comitato delle Nazioni Unite dedicato all’intelligenza artificiale, affronta il tema della “Minoritas nell’era dell’algoritmo”, offrendo una lettura ispirata alla spiritualità francescana e ai contenuti dell’enciclica.

Accanto al suo contributo trova spazio quello del teologo Stefano Zamboni, che ripercorre l’evoluzione della Dottrina Sociale della Chiesa, collegando la nuova enciclica con la storica Rerum novarum di Leone XIII. Il percorso evidenzia come le grandi trasformazioni della società abbiano sempre richiesto una riflessione etica capace di accompagnare il cambiamento.

Completa il dossier il lavoro della giornalista Donatella Miliani, dedicato alla nascita dell’AI Assisi Act, la Carta sull’etica dell’intelligenza artificiale elaborata nel 2024 grazie alla collaborazione tra l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, il Sacro Convento e altri soggetti coinvolti nel progetto.

Tecnologia e comunicazione nelle rubriche

Anche diverse rubriche del mensile affrontano il rapporto tra innovazione e responsabilità.

Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, propone una riflessione sul significato autentico della trasparenza, sottolineando come essa nasca dall’ascolto e dalla dimensione interiore più che dai meccanismi degli algoritmi.

Sul tema interviene inoltre Stefano Ziantoni, responsabile RAI Vaticano, che attraverso un esperimento condotto con l’intelligenza artificiale mette in evidenza i limiti della tecnologia nel riprodurre l’esperienza umana, soprattutto quando si tratta della testimonianza personale, della sofferenza e dell’amore vissuto.

Agricoltura, sostenibilità e aree interne

Il numero di luglio dedica spazio anche alle questioni sociali attraverso un’intervista a Matteo Bartolini, presidente di Confederazione Italiana Agricoltori Umbria.

La conversazione affronta le prospettive del comparto agricolo in una fase caratterizzata da cambiamenti demografici, sostenibilità ambientale, equilibrio economico e rilancio delle aree interne. L’approfondimento mette in luce criticità e opportunità di un settore considerato determinante per il futuro del Paese.

L’intervista esclusiva a Mogol

La sezione Incontri ospita un’ampia intervista a Mogol, che racconta il proprio rapporto con la figura di san Francesco.

Il celebre autore ripercorre il valore che attribuisce alla creatività, interpretata come un dono da coltivare con impegno, costanza e senso critico. Nel dialogo emergono anche ricordi personali, episodi significativi della propria vita e un messaggio conclusivo incentrato sul perdono, sulla preghiera e sulla gratitudine.

L’intervista è disponibile anche in formato video attraverso il podcast dei frati del Sacro Convento.

Reportage, spiritualità e diffusione del mensile

Tra gli altri contenuti figura un reportage dedicato al Madagascar, con un approfondimento sul progetto MADE (Maison des Enfants), sostenuto anche dalla maratona solidale “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, che pone l’attenzione sull’infanzia e sulle condizioni di fragilità.

Prosegue inoltre il percorso del Centenario Francescano attraverso l’inserto “Da 800 anni… Francesco”, che accompagna i lettori con approfondimenti di carattere storico, artistico e spirituale.

La rivista viene distribuita agli abbonati nelle versioni cartacea e digitale, mentre il numero di luglio è disponibile anche sull’applicazione San Francesco Digitale. La pubblicazione cartacea continua inoltre a essere messa a disposizione dei pellegrini che raggiungono la Basilica di San Francesco di Assisi.

Fondata nel 1920 in occasione del settimo centenario della morte di san Francesco, la rivista San Francesco patrono d’Italia continua a promuovere i valori della pace, della fraternità, della cura del creato e del dialogo con la società contemporanea, proponendo ogni mese approfondimenti che intrecciano spiritualità, attualità e temi di interesse pubblico.