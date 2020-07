Al Digipass di Assisi Laboratorio gratuito per gli amanti delle piante

Domani, venerdì 31 luglio, dalle ore 17.30, nella sede del DigiPASS Assisi presso il Palazzetto del Capitano del Perdono, si tiene “Fioriera SMART, ARDUINO e il vaso intelligente”, laboratorio pratico di applicazione di sensori elettronici alle piante in vaso.

Arduino è una piattaforma hardware composta da schede elettroniche e micro controllore nata nel 2005 a Ivrea, dov’era l’omonimo bar frequentato dai fondatori del progetto dell’Interaction Design Institute. Gli esperti di OpenTech e Ideattivamente insegnano come applicarlo alle piante in vaso. Infatti, utilizzando alcuni sensori è possibile comprendere meglio le necessità primarie e secondarie delle piante in vaso, come leggere i parametri relativi a temperatura, umidità dell’aria e del terreno e luce, finanche a controllare la pompa d’irrigazione.

Il laboratorio Fioriera SMART è dedicato a tutti gli amanti delle piante dagli otto anni in su e a partecipazione gratuita.

Per prenotare la partecipazione è possibile contattare il numero telefonico 075 8138448 o scrivere a digipass@comune.assisi.pg.it