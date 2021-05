Chiama o scrivi in redazione

Da Assisi, il cuore dell’Italia, riprende a pulsare l’iniziativa dei Futura locali. Dedicata all’innovazione didattica e digitale la tappa del #PNSD si ferma per tre giorni nella città della pace, della solidarietà e della spiritualità, un “Ritorno al Futuro”’ in cui innovazione e digitalizzazione conquistano luoghi-simbolo della storia e della cultura nazionale e internazionale.

Un cammino che si snoda tra suggestioni storiche, artistiche, naturalistiche. Queste le tappe di una maratona in cui la tecnologia si fa slow e ritrova il tempo dilatato del confronto e del dialogo Monte Frumentario, uno dei luoghi più suggestivi della città, ospita tre importanti competizioni formative quali Way Mode, Way Hack e Junior Hack, che coinvolgono studenti del territorio regionale e nazionale.

Il percorso competitivo Womest si articola invece nella suggestiva cornice della Sala degli Sposi di Palazzo Vallemani. Piazza del Comune fa da sfondo al Digital Circus, al Digital Art&music e al Future Zone, fino alla struttura del Digipass, che ospiterà il Makers Lab, significative immersioni per studenti e studentesse in un percorso esplorativo tra le migliori pratiche innovative che coinvolgono ogni ordine e grado della scuola italiana.

Nella Biblioteca Comunale le studentesse e gli studenti del I ciclo sono protagonisti di Students Matter e degli Steam Lab. La formazione docenti, Teachers Matter, ospitata nello storico Palazzo Bernabei di via San Francesco, è anch’essa all’insegna dell’innovazione didattica digitale. Questa è #FuturaAssisi, un cammino culturale verso l’innovazione, nella scuola del futuro.