Liceo Scientifico di Assisi in finale nazionale olimpiadi di matematica

C

ontinua a confermarsi ricco di soddisfazioni l’anno olimpico matematico 2021-22 per il Liceo Scientifico “Principe di Napoli” di Assisi: per il quinto anno consecutivo la squadra di matematica del Liceo si è aggiudicata l’accesso alla fase nazionale delle Olimpiadi della Matematica. Dopo la classificazione, nel gennaio scorso, della squadra femminile che ha ottenuto un posto per le finali come prima squadra umbra, l’11 marzo,in modalità on-line, si è svolta la fase locale delle gare a squadre miste valida per l’accesso alle finali delle Olimpiadi della Matematica.

Ampia la partecipazione all’evento organizzato dall’Università di Genova, in collaborazione con l’Unione Matematica Italiana: ben 458 squadre delle Scuole Secondarie di Secondo grado di tutta Italia, vi hanno preso parte, tramite la piattaforma Phiquadro. È stato proprio l’ideatore della piattaforma, il prof.Sandro Campigotto, a condurre a distanza, in modo impeccabile, l’appassionate sfida.

I concorrenti si sono trovati alle prese con ventuno problemi dimostrativi: “Lo spirito di squadra è determinante: sentirci una squadra unita ci aiuta ad affrontare le difficoltà”. Queste le parole di Simone Fisichella, capitano della squadra e studente del IV C, classificatosi primo assoluto nella provincia per la fase individuale delle finali e vincitore nel 2021 della medaglia d’argento alle Olimpiadi della Matematica nella stessa categoria. “Durante l’anno ci alleniamo, proprio come nello sport, nei corsi tenuti dai docenti nel pomeriggio: è lì che emergono le nostre capacità e i nostri talenti”. Ciò che la scuola e i docenti chiamano, con un’espressione un po’ più burocratica, “valorizzazione delle eccellenze”.

Il prossimo appuntamento per la squadra del Liceo composta da Simone Fisichella, Virginia Massini, Giulia Bernardini, Alessandro Caia, Sergei Kalinin, Olivia Moretti e Laura Tomassini è quindi a Cesenatico, dove dal 6 all’8 maggio prossimi si terrà la finalissima nazionale delle Olimpiadi della Matematica, di nuovo in presenza (teniamo le dita incrociate!), dopo due anni di pausa.

“Le Olimpiadi Nazionali sono una vera e propria festa della Matematica, il cui ricordo rimane per sempre scolpito nel cuore di chi ha avuto il privilegio di parteciparvi”. Così commentala prof.ssa Pieri, che da anni prepara gli studenti del Liceo Scientifico “Principe di Napoli” per questa meta e che accompagnerà la squadra a Cesenatico.

A questi ragazzi, che con spirito ludico affrontano le sfide con la matematica e che, animati dallo spirito di squadra, imparano l’arte del “vincere insieme”, vanno i complimenti del Rettore, prof.ssa Annalisa Boni, della responsabile d’Istituto del Progetto Olimpiadi della Matematica, prof.ssa Barbara Ceccotti, della prof.ssa Simona Pieri e dei docenti tutti del Liceo Scientifico “Principe di Napoli”.