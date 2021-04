Nuovi spazi all’alberghiero di Assisi, obiettivo, ampliare l’offerta formativa

Nuovi spazi e nuove opportunità per l’Istituto Alberghiero di Assisi. Sono infatti terminati i lavori di ampliamento e della costruzione dei nuovi laboratori di enogastronomia, ristorante e ricevimento nella sede di Santa Maria degli Angeli che l’Istituto Alberghiero di Assisi ha acquisito a settembre 2018. Grazie alla sinergia tra il Ministero dell’Istruzione, la Provincia di Perugia, l’Ufficio scolastico regionale e il Comune di Assisi, la scuola ha una struttura con sei aule normali e due laboratori e laboratori di cucina e sala .

L’ultimazione dell’ampliamento della sede ha avuto un corso di circa 1.200.000 euro e permetterà l’aumento degli spazi, sia in termini di aule che di laboratori, permettendo all’istituto di accogliere in modo ancora più adeguato la popolazione studentesca in due sole sedi invece che in spazi sparsi per tutto il territorio. L’Istituto Alberghiero di Assisi avrà così una sistemazione logistica adeguata sia in ordine agli spazi, sia in ordine alla funzionalità.

Una grande soddisfazione per la dirigente scolastica, Bianca Maria Tagliaferri: “C’è stata una grande sinergia in cui la scuola è stata soggetto promotore nella sollecitazione degli Enti – Comune, Provincia, ufficio scolastico regionale e Ministero. Un ringraziamento alla Provincia che ha curato la direzione e la progettazione dei lavori, coinvolgendo anche le attività di vigilanza prima della progettazione e al Comune di Assisi che si è fatto in questi anni parte attiva ai tavoli e ha seguito il progredire dei lavori. È stato un gran lavoro che ci porta a questo risultato, i laboratori, e a una grande soddisfazione”.

Con la riapertura delle scuole alla didattica in presenza, “i nuovi laboratori hanno già accolto l’entusiasmo e la gioia dei ragazzi. Sono stati concepiti per una didattica innovativa digitale e multimediale. Si prestano a una didattica in flessibilità anche tra i vari indirizzi di studio, enogastronomia, sala ristorante e ricevimento accoglienza turistica. Appena i tempi lo consentiranno – la promessa di Tagliaferri – ci sarà l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi, con il coinvolgimento della comunità scolastica tutta e del territorio”.

Già nel dicembre 2018 la prima tranche dei lavori si era conclusa e studenti, famiglie e personale della scuola, per sviluppare un senso di cittadinanza attiva, avevano dato vita a un progetto patrocinato dalla Provincia di Perugia, finanziato con i contributi volontari del personale della scuola, delle famiglie e da donazioni di privati, anche in termini di volontariato, per la piantumazione di alberature e siepi nel cortile della scuola, allestimento e tinteggiatura dell’ingresso della scuola e degli spazi adiacenti e tinteggiatura di alcune aule. Anche grazie alle nuove aule, infine, l’Istituto alberghiero di Assisi attiverà un nuovo corso in pasticceria industriale e artigianale. “Sarà il primo in Umbria e uno dei pochi presenti in Italia. Una scelta che abbiamo fatto valutando le richieste del territorio, tenendo conto di indagini di mercato, delle indicazioni delle associazioni di categoria e anche le richieste giunte dai ragazzi e dalle famiglie”, conclude la dirigente scolastica.