Open day all’alberghiero di Assisi, domenica 26 gennaio

da Professor Aldo Giuseppe Geraci (Vicepreside)

Domani domenica 26 gennaio l’Alberghiero di Assisi aprirà le porte dalle ore 9.30 alle ore 18.30 in via Eremo delle Carceri 19 Assisi per presentare la propria offerta formativa e far visitare la scuola ai genitori e agli allievi delle scuole medie che stanno per effettuare la scelta della scuola superiore.

Tre gli indirizzi presenti: enogastronomia per i futuri chef di cucina, operatori di sala bar e addetti al ricevimento e all’accoglienza turistica, il nuovo corso di Pasticceria e infine il corso commerciale per specialisti in organizzazione di eventi. Le nostre brigate seguite dagli insegnanti saranno lieti di incontrare i futuri studenti dando saggio delle abilità raggiunte.

L’alberghiero di Assisi si conferma tra le migliori scuole italiane del settore con menzione di eccellenza e con ottime performance nella facilità di occupazione rispetto ad altre scuole professionali.