Ultimo fine settimana con “La voce delle storie” dell’associazione Birba a Santa Maria degli Angeli

Ultimo fine settimana con “La voce delle storie” Birba a Santa Maria

Il progetto didattico “La voce delle storie” dell’associazione Birba si avvia al termine con un ultimo fine settimana dedicato alla narrazione. Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria Giovanni XXIII di Santa Maria degli Angeli e saranno condotte da Monica Morini, attrice, autrice e regista del Teatro dell’Orsa.

L’occasione sarà anche propizia per anticipare la sesta edizione di “Birba chi legge”, la Festa delle storie per bambini e ragazzi, in programma a settembre nella suggestiva città di Assisi. L’associazione Birba ha voluto coinvolgere la comunità in questo festival e, grazie alla partecipazione al percorso didattico e a un evento successivo durante i tre giorni della Festa, saranno proprio gli allievi narratori a raccontare le loro storie ai bambini di tutte le età.

Il corso “La voce delle storie” si terrà venerdì 16 giugno dalle 15:00 alle 18:30 e sabato 17 giugno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30. Il percorso è aperto ad adulti, ragazze e ragazzi a partire dai 15 anni. I posti sono limitati e si consiglia di prenotare contattando il numero 370 3070231 (anche WhatsApp) o inviando un’e-mail a info@birbachilegge.it.

Monica Morini, laureata con lode in Lettere Moderne presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, è un’attrice, autrice e regista di grande esperienza nel campo del teatro di narrazione. Oltre a condurre il percorso “La voce delle storie”, ha collaborato con biblioteche, scuole e università per diffondere l’amore per la narrazione. Ha ricevuto riconoscimenti, come il Premio miglior spettacolo al 33° Festival del Teatro per i Ragazzi di Padova. Il suo impegno nel campo della narrazione si estende anche alla pubblicazione di libri, tra cui il suo ultimo lavoro “Qui ci sono le altalene”, edito da Edizioni Corsare.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica nell’arte della narrazione con “La voce delle storie” e diventare parte attiva della festa delle storie a settembre!