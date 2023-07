Kouassi Jemaima è la vincitrice del festival “Il mio canto libero” ad Assisi

di Tiziana Borsellini

E’ Kouassi Jemaima la vincitrice del festival “Il mio canto libero”, conclusosi domenica 2 luglio, in una sala affollatissima del teatro Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. La vincitrice allieva della scuola di canto Pentagramma di Perugia, ha partecipato con la canzone “I know where I’ve been” di Queen Latifah.

Seconda classificata Maria Grazia Erario della scuola di canto Doremilla di Magione, con la canzone “I’ll never love again” di Lady Gaga; terza classificata Maria Chiara Cecchetti della scuola di canto Jam Music School di Perugia, con la canzone “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla. Tanti applausi anche per gli altri concorrenti in gara che hanno entusiasmato la platea. La manifestazione arrivata alla IV edizione, presentata da Tiziana Borsellini e Cristina Bastianini, ha visto arrivare in finale ben 17 concorrenti provenienti da tutta l’Umbria. Il concorso canoro prevede la partecipazione di cantanti emergenti che frequentano scuole di canto del territorio Umbro. In giuria Lisa Primavera cantante, Antonello Migliosi musicista, Manuela Siculi cantante, Silvia Pierucci cantante, Loris Panzolini cantante.

Il presidente di giuria Francesco Pellovini, direttore Radio Green Stage, dichiara: “Compito molto difficile quest’anno decretare i vincitori per la bravura e la preparazione di tutti gli artisti in gara”.

La serata è stata trasmessa in diretta streaming da Veronica Rossi, Massimiliano Manini e Patricia Mary Phillis di “quei bravi ragazzi”, programma in diretta del mercoledì di RGS.

“Festival emozionante, l’edizione più bella di sempre! Non riesco ancora a credere di essere riuscito, insieme a Daniela Apostolico e a tutti i meravigliosi collaboratori, a realizzare il progetto a cui mi dedico da tanti anni, il concorso canoro che quest’anno ha raggiunto un alto livello. Voglio ringraziare tutte le scuole che hanno partecipato mandando i loro ragazzi”. Questa la dichiarazione di Lamberto Bisogno, ideatore e direttore artistico della manifestazione, rilasciata appena la consegna dei premi. I trofei sono stati realizzati dal laboratorio orafo di Elvira Secci.

Ospiti della serata Rosella Aristei, direttrice de “la casa di Jonathan”, alla quale è stato consegnato il ricavato della serata di torneo di burraco, organizzata dall’associazione Sei de J’Angeli se. Presenti anche il presidente dell’Ente Palio Moreno Massucci e i Capitani dei Rioni, Gianluca Bartolucci, Rione Ponte Rosso, Roberto Catanossi del Rione Fornaci e Danieli Fucili del Rione del Campo. A conclusione della serata l’esibizione del vincitore dello scorso anno Nicolò Filippucci.