La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica Assisi OnLive 2020

L’arrivo dell’estate 2020, in quest’anno particolare che ricorderemo per lungo tempo, è caratterizzato dalla timida ma inesorabile voglia di libertà. Fermamente convinti che la riappropriazione degli spazi di socialità non può avvenire senza la cultura, le principali associazioni del territorio si sono riunite e hanno deciso di fare rete, lavorando in sinergia affinché nei prossimi mesi di agosto e settembre ad Assisi l’arte, che durante il periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19 è riuscita comunque a tenere compagnia agli appassionati grazie al mondo del web, con dirette streaming ed eventi online, tornasse finalmente a interagire dal vivo con il pubblico.

17 Settembre – ore 21:15

Assisi – Anfiteatro Cittadella

In “La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica”: percorrendo l’Italia palmo a palmo, nella sua paziente auscultazione del mondo, già da tempo Franco Arminio registrava una epidemia in corso: quella dell’“autismo corale”, che ci vede rinchiusi dietro i nostri piccoli schermi, impegnati in una comunicazione che ha perso ardore e vitalità.