L’Ispettore Branchi: Il Poliziesco dei Ragazzi dell’Istituto Serafico

L’Ispettore Branchi – Il 13 ottobre alle 21, i ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi torneranno sul palco del Teatro Lyrick per raccontare le avventure dell’Ispettore Branchi, alle prese con l’enigma di un furto. Questa rappresentazione teatrale segna la conclusione di quasi un anno di prove all’interno del laboratorio teatrale promosso dall’Istituto, riconosciuto come un modello di eccellenza nella riabilitazione e nella ricerca medico-scientifica per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Il laboratorio teatrale è coordinato dagli educatori Stefano Tufo e Fabrizio Benincampi, con la collaborazione di Andrea Lombardi. Questo spazio offre ai ragazzi con disabilità l’opportunità di partecipare a un’attività riabilitativa che valorizza le loro competenze e abilità. Attraverso il teatro, esprimono emozioni e mettono in evidenza l’autenticità espressiva e l’unicità di ciascuno di loro.

Durante le ore trascorse nel laboratorio teatrale, i ragazzi si mettono alla prova in un ambiente divertente e stimolante. Vivono storie, indossano colorati costumi, imparano a suonare la musica, interpretano personaggi e studiano il copione. L’obiettivo principale del progetto è costruire storie e raccontarle. Gli organizzatori sottolineano che in questo contesto, i ragazzi scoprono le proprie passioni e preferenze e imparano a comunicare le proprie emozioni.

Il teatro offre loro un palcoscenico dove possono esprimere la propria autenticità e il proprio modo di essere. Gli organizzatori del laboratorio ritengono che prendersi cura dei ragazzi più fragili significhi non solo soddisfare i loro bisogni primari ma anche ascoltarli, far emergere la loro voce e supportarli in attività che li rendano più forti e indipendenti. La rappresentazione dell’Ispettore Branchi è un esempio di come l’arte e la narrazione possano contribuire alla crescita e al benessere di questi ragazzi con disabilità.