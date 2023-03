Lo scrittore Irlandese Don Mullan ha incontrato il sindaco Stefania Proietti

Lo scrittore Irlandese Don Mullan, autore del famoso libro Eyewitness Bloody Sunday, da cui venne tratto nel 2002 il film Bloody Sunday, è venuto ad Assisi per incontrare la sindaca Stefania Proietti e per commissionare al pittore Massimo Cruciani un quadro con cui omaggiare il miliardario Americano Chris Larsen, padrino di un evento che si terrà a San Francisco l’8 e il 9 di Marzo e che sarà basato sul rinnovato gemellaggio tra Assisi e San Francisco e avrà come scopo quello di sensibilizzare l’America e il mondo intero sul pericolo del riscaldamento globale.

Il quadro, che Cruciani ha battezzato con il titolo “ll Ponte-The Bridge”, è stato spedito a San Francisco dove è appena arrivato e verrà esposto nell’ufficio del sindaco della città e poi donato appunto a Chris Larsen durante la cerimonia ufficiale. Dovrebbero essere presenti oltre al sindaco di questa città anche la sindaca di Assisi con una sua rappresentanza.

Al riguardo Don Mullan, durante la sua seconda visita in Assisi qualche giorno fa, ci ha detto: “Faccio parte della fondazione chiamata Laudate Si’ Challenge che è stata ispirata da Papa Francesco Laudato Si, che era stata a sua volta ispirata dal Cantico delle Creature di San Francesco. Avremo un incontro a San Francisco ed uno dei temi centrali sarà basato su come potremo aiutare Assisi a ricalibrare il rapporto con San Francisco. Secondo noi potremo farlo seguendo la strada indicata dalla Laudate Si’. Soprattutto perché stiamo affrontando la minaccia esistenziale del cambiamento climatico, e ovviamente non c’è nessuno meglio di San Francesco di Assisi che possa aiutarci in questo, grazie al suo immenso amore per la natura…

L’evento si terrà appunto a San Francisco presso la Stanford University nella residenza di Chris Larsen. Lo scopo sarà anche quello di mettere d’accordo Repubblicani (notoriamente poco interessati al problema) con i Democratici, facendo leva sul fatto che il problema va al di là delle simpatie politiche, ma riguarda tutta l’umanità. E’ per questo che ho chiesto all’artista Cruciani di inserire nel quadro un elefante (che negli Stati Uniti rappresenta i Repubblicani) ed un asino (che rappresenta i Democratici). Nel quadro ci sarà anche un ponte che unirà Assisi a San Francisco, inoltre Francesco con Chiara che osservano e benedicono questa unione”