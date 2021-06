“Mosaico assisano” a breve la presentazione del secondo lungometraggio

Il lungometraggio “Casa e bottega in centro”, che aveva dato voce libera ai proprietari degli storici negozi della città di Assisi, riprende il suo cammino. Realizzato in un periodo di relativa stasi estiva, ma presentato solo in rete causa pandemia, ha riscosso impensabili consensi che hanno dato la spinta necessaria per proseguire le tessere che comporranno il mosaico finale.

Sempre con l’attenzione alla vita della comunità tutta, il prossimo video darà voce ad una presenza che, anche se muta, in verità parla forte, da cui il titolo: “Arte come lavoro”. Interviste, racconti, esperienze, immagini con protagonisti anche artisti stranieri che hanno trovato felice terreno nel territorio assisano per potere esprimere voce e talento. Scultori, restauratori, musicisti che costruiscono i loro strumenti di lavoro e lo esprimono con la propria arte.

Il lungometraggio vuole costruire un messaggio di speranza con l’invito a riflettere, progettare, destinato soprattutto alle nuove generazione affinchè possano esternare il loro talento e trovare nell’ambiente assisano occasioni di lavoro. È curato da Piermaurizio Della Porta, Paola Gualfetti, Umberto Rinaldi, Maurizio Terzetti, le immagini sono di Andrea Bencivenga.

Prossima la pubblica presentazione.

È prodotto senza alcun interesse personale nè economico e in forma del tutto gratuita.