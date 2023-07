Mostra “Saint Francis of Assisi” alla National Gallery di Londra

Mostra “Saint Francis of Assisi” – La mostra “Saint Francis of Assisi” presso la prestigiosa National Gallery sta attirando un pubblico numeroso e affascinato. Fino al 30 luglio, gli appassionati d’arte avranno l’opportunità di ammirare opere di famosi artisti, che dal XIII secolo fino ai giorni nostri, si sono ispirati alla vita e alle opere del frate assisano.

In meno di due mesi, oltre 150.000 visitatori si sono lasciati incantare dalle testimonianze artistiche che trasmettono il messaggio di San Francesco, un messaggio che continua ad essere attuale nel corso dei secoli. L’evento, organizzato dal Comune di Assisi con il sostegno della Fondazione Perugia e dell’azienda Sir Safety, ha avuto luogo ieri pomeriggio all’interno della rinomata galleria londinese.

La mostra rappresenta la prima grande rassegna dedicata a un santo cattolico e presenta oltre 60 opere provenienti da collezioni pubbliche e private europee e americane. Le 6 sale al piano terra della National Gallery ospitano dipinti di artisti come Sassetta, Botticelli e Zurbarán, accanto a opere di Caravaggio, Josefa de Óbidos, Stanley Spencer, Antony Gormley, Giuseppe Penone, Andrea Buttner e Richard Long, che comprendono tele, disegni, fotografie e persino un fumetto Marvel. La mostra include anche pannelli medievali, reliquie, manoscritti, film moderni, opere d’arte contemporanea e fotografie.

La presenza istituzionale londinese, insieme ai rappresentanti dell’Istituto italiano per la cultura e dell’Enit, del Governatorato, di giornalisti britannici e italiani, ha reso l’evento ancora più significativo. Il direttore della National Gallery, Gabriele Finaldi, curatore della mostra insieme a Joost Joustra, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a organizzare una mostra su San Francesco, sottolineando l’importanza dell’immagine del Santo di Assisi per l’epoca attuale e il suo impegno a favore della pace, dei poveri e del rispetto per il Creato.

La sindaca Stefania Proietti ha espresso gratitudine alla National Gallery per aver realizzato una mostra di rilevanza internazionale dedicata a San Francesco. Ha anche ringraziato gli sponsor, la Fondazione di Perugia e la Sir Safety, per aver reso possibile l’evento. La presenza di Assisi alla National Gallery rappresenta un’opportunità per rafforzare i rapporti con l’istituzione in vista dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Proietti ha sottolineato l’orgoglio della città di Assisi nel poter ammirare opere che rappresentano il Santo in una location di così grande prestigio come la National Gallery di Londra.