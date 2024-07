Mostra “The Canticle” ad Assisi per celebrare San Francesco

Mostra “The Canticle” – La mostra “The Canticle – An immersive experience into St. Francis’ celebration of life and peace” apre oggi le sue porte al pubblico presso il Palazzo Monte Frumentario di Assisi, dove rimarrà fino al 31 dicembre 2024. Ideata dal compositore musicale André Ripa per celebrare l’800esimo anniversario del completamento del Cantico delle Creature di San Francesco, l’esposizione è frutto di una collaborazione italo-statunitense con il direttore creativo Stefano Casertano e il tenore Frate Alessandro Brustenghi.

La mostra, una vera esperienza immersiva della durata di 30 minuti, si estende su oltre 650 metri quadrati di proiezioni su cinque schermi, accompagnati da una colonna sonora avvolgente. Le immagini innovative e la musica coinvolgente, arricchite dalla voce di Frate Alessandro, offrono ai visitatori un viaggio emozionante nel messaggio di lode e pace di San Francesco.

André Ripa, compositore con diversi album all’attivo, è il fondatore della piattaforma artistica Spirit Musique e ha prodotto eventi musicali in Europa e Nord America. La mostra è stata realizzata dalla sua compagnia, la San Francesco Productions srl, con sede in California, in collaborazione con lo studio cinematografico Daring House di Roma, diretto da Stefano Casertano. Casertano, artista visuale e regista cinematografico, ha curato la direzione e la produzione cinematografica immersiva della mostra.

La voce narrante della mostra è quella di Frate Alessandro Brustenghi, frate minore e tenore di Perugia, noto per essere il primo frate ad aver firmato un contratto discografico con la Decca Records della Universal Music. La mostra “The Canticle” sarà la prima tappa di un progetto internazionale che proseguirà nella città gemella di San Francisco per celebrare gli ottocento anni del Cantico delle Creature.

La mostra è stata inaugurata ufficialmente questa mattina alla presenza di André Ripa, della moglie Gianna Piccardo, di Stefano Casertano, di Frate Alessandro Brustenghi, della sindaca di Assisi Stefania Proietti, dell’assessore al turismo Fabrizio Leggio e della consigliera comunale Marylena Massini. Durante l’inaugurazione, Stefania Proietti ha espresso gratitudine agli ideatori, affermando che la mostra è un’esperienza arricchente per tutti i visitatori.

André Ripa ha spiegato che “The Canticle” è solo la prima parte di un progetto triennale che culminerà nel 2026 con un grande evento immersivo live sulla vita di San Francesco, completo di proiezioni e orchestra. Stefano Casertano ha sottolineato la particolarità del progetto, che unisce narrazione poetica e misticismo.

Frate Alessandro ha rimarcato l’importanza della mostra nel riscoprire le radici del Cantico delle Creature, parte integrante della cultura umana e spirituale. Ha invitato i visitatori a vedere l’esposizione per apprezzare una visione moderna della creazione di Dio secondo San Francesco.

Info Orari e Biglietti

La mostra sarà aperta dal martedì al giovedì dalle 14:30 alle 19:30, e dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30. È possibile prenotare l’ingresso su Ticket Italia (ticketitalia.com) o telefonando al numero 0743 222889. I biglietti costano 12 euro + prevendita (intero), 10 euro + prevendita (ridotto per over 65, studenti universitari, insegnanti e gruppi di oltre sei persone), 8 euro + prevendita (residenti di Assisi, bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, membri del clero, forze dell’ordine, soprintendenza e ministero della cultura, tessera ICOM e ICROM, turisti con tour operator affiliati). L’ingresso è gratuito per bambini sotto i 6 anni e per visitatori con disabilità e loro accompagnatori.