AmbosMundos: Un Viaggio Musicale tra Jazz e World Music

Il 5 aprile, alle 21:15, il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi ospiterà l’ultimo e attesissimo evento della sua stagione: un concerto del quartetto strumentale AmbosMundos. Questa formazione, composta da fisarmonica, violino, chitarra acustica e percussioni, è stata fondata nel 2019 e diretta da Matteo Castellan.

AmbosMundos offre un mix unico di world music e jazz, con un repertorio che comprende sia brani originali che composizioni di grandi autori come Astor Piazzolla, Richard Galliano e Enrico Rava. Il loro stile musicale è un viaggio affascinante attraverso i suoni del mondo, con echi di Brasile, Argentina, Francia, Spagna e suggestioni balcaniche.

Dopo il loro debutto nel 2020 all’Evergreen Fest di Torino, AmbosMundos ha partecipato a importanti festival come l’Alessandria Jazz Festival, il Monte Grappa Jazz Festival, l’Ossola Guitar Festival e Un Paese a Sei Corde, riscuotendo sempre grande successo di pubblico. Nel 2023 hanno fatto il loro debutto discografico con “Songs from both Worlds”.

Ogni membro del quartetto ha una propria storia musicale importante. Matteo Castellan, ad esempio, ha una lunga carriera come musicista dal vivo e compositore, con numerosi premi e collaborazioni illustri in ambito jazz e teatrale. Pietro Ballestrero ha numerose pubblicazioni discografiche all’attivo e ha suonato in importanti rassegne e festival in Italia e all’estero. Giulia Subba ha raggiunto il massimo grado di perfezionamento strumentale e ha collaborato più volte con Richard Galliano. Adriano De Micco ha collaborato con artisti del calibro di Pino Daniele e Ezio Bosso.