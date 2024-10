Assisi Pax Mundi 2024, tre giorni di musica e celebrazioni

Assisi si prepara a ospitare l’undicesima edizione di Assisi Pax Mundi, una rassegna corale che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre 2024. L’evento, organizzato dalle Famiglie Francescane di Assisi, in collaborazione con la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, è pensato per promuovere il dialogo e la pace attraverso la musica. La rassegna coincide quest’anno con una ricorrenza speciale: l’ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco, un tema centrale per l’edizione del 2024.

Assisi Pax Mundi 2024 è un evento aperto a tutti, con concerti gratuiti e senza necessità di prenotazione. Partecipano cori provenienti da diverse località italiane ed estere, offrendo un’occasione unica di condivisione e crescita spirituale attraverso la musica. La manifestazione vuole diffondere una cultura del dialogo e della pace, ispirandosi agli insegnamenti di San Francesco e Santa Chiara.

Tra i principali sostenitori dell’evento vi sono la Fondazione Perugia, la Regione Umbria, la Città di Assisi e il Dicastero per la Cultura e l’Educazione. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un’esperienza corale e spirituale, attraverso la quale i valori francescani di pace e rispetto vengono celebrati attraverso l’arte musicale.

Programma della rassegna

Durante i quattro giorni di eventi, le esibizioni corali si terranno in alcuni dei luoghi francescani più simbolici di Assisi e di Santa Maria degli Angeli. Tra questi, la Basilica di San Francesco, la Chiesa di San Pietro, la Cattedrale di San Rufino e la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Di seguito, i principali appuntamenti della rassegna:

Giovedì 17 ottobre 2024:

Ore 21:00 – Basilica Inferiore di San Francesco: Ensemble Angelica Biltà (Assisi), Coro di voci bianche “Cor Gentile” della Scuola Gentile da Foligno (Foligno).

Venerdì 18 ottobre 2024:

Ore 17:00 – Cattedrale di San Rufino: Coro Santuario del Sacro Tugurio (Perugia), Coro Laudate Dominum (Napoli).

– Cattedrale di San Rufino: Coro Santuario del Sacro Tugurio (Perugia), Coro Laudate Dominum (Napoli). Ore 21:00 – Basilica di Santa Maria degli Angeli: Corale San Prospero (Reggio Emilia), Coro De Iddanoa (Monteleone).

Sabato 19 ottobre 2024:

Ore 16:00 – Chiesa di San Pietro: Coro Regina Pacis (Frosinone), Coro Polifonico Cantabo Gaudium (Roma).

– Chiesa di San Pietro: Coro Regina Pacis (Frosinone), Coro Polifonico Cantabo Gaudium (Roma). Ore 20:30 – Basilica Superiore di San Francesco: Concerto di chiusura con la partecipazione di tutti i cori.

Domenica 20 ottobre 2024:

Ore 10:30 – Basilica Superiore di San Francesco: Celebrazione eucaristica animata da tutti i gruppi corali, seguita dall’esecuzione del Cantico delle Creature di Padre Domenico Stella.

La manifestazione si concluderà con la celebrazione eucaristica domenicale, durante la quale si eseguirà il celebre Cantico delle Creature, uno dei testi più significativi della spiritualità francescana, che prelude al prossimo centenario francescano dedicato proprio al poema di San Francesco.

Un evento spirituale e culturale

L’edizione 2024 di Assisi Pax Mundi non è solo una celebrazione musicale, ma anche un’occasione per riflettere sul messaggio cristiano di pace e fratellanza. Il tema di quest’anno, incentrato sulle Stimmate e sul mistero della morte e resurrezione di Gesù, sarà al centro delle riflessioni e delle esibizioni musicali.

Fra Peter Hrdy, maestro di cappella della Basilica di San Francesco, ha sottolineato l’importanza del tema dell’evento: “L’esperienza di San Francesco non è solo dolore, ma amore: l’amore di Dio per Francesco, che lo rende testimone della Passione di Cristo, e l’amore di Francesco per Dio, che lo rende partecipe del mistero pasquale. Quest’anno celebriamo non solo l’ottavo centenario delle Stimmate, ma anche il mistero della morte e resurrezione di Cristo“.

Assisi Pax Mundi 2024 propone una riflessione in musica sul versetto “Sono stato crocifisso con Cristo” (Galati 2,19), invitando tutti, in particolare il mondo corale, a vivere questa esperienza spirituale attraverso le note. La musica diventa così uno strumento di elevazione spirituale e condivisione, capace di unire persone di diverse provenienze e culture sotto il comune desiderio di pace.

Eventi speciali: Macedonia University Choir

Oltre agli appuntamenti principali, sabato 26 ottobre 2024 ci sarà un evento speciale nella Basilica Superiore di San Francesco: il coro della Macedonia University School of Music di Thessaloniki, Grecia, si esibirà in un concerto imperdibile. L’evento, che inizierà alle 21:00, arricchirà ulteriormente il panorama musicale della rassegna, offrendo un’ulteriore occasione di incontro e scambio culturale.

Assisi Pax Mundi si conferma così uno degli eventi più attesi del panorama culturale e spirituale umbro, con un programma che unisce la musica corale, la spiritualità francescana e la promozione dei valori di pace e fratellanza.