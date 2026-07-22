Assisi Summer Festival supera 5mila presenze e fa il pienone

Record di pubblico e primo sold out per l’edizione della svolta

🎶 Oltre 5.000 presenze e il primo sold out della storia per Assisi Summer Festival 2026. La manifestazione chiude l’edizione della consacrazione con tre giorni di musica alla Rocca Maggiore e conferma la propria crescita tra i grandi eventi estivi umbri.

Edizione da record per Assisi Summer Festival

L’Assisi Summer Festival archivia l’edizione 2026 con i numeri migliori dalla nascita della manifestazione. Dal 16 al 18 luglio, la suggestiva cornice della Rocca Maggiore di Assisi ha ospitato oltre 5.000 spettatori, facendo segnare il record assoluto di presenze e il primo sold out nella storia dell’evento.

Il risultato rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita della manifestazione, nata dall’iniziativa di un gruppo di giovani del territorio e diventata, anno dopo anno, un appuntamento capace di richiamare pubblico anche da fuori regione.

Secondo gli organizzatori, l’edizione appena conclusa conferma la progressiva affermazione del festival tra gli eventi musicali più attesi dell’estate umbra.

Tre giorni di musica con una partecipazione oltre le attese

La rassegna ha proposto un programma articolato che ha registrato un’ampia partecipazione del pubblico in tutte le serate.

L’appuntamento conclusivo ha rappresentato il momento di maggiore affluenza, con il Radio Subasio Disco Club, radio ufficiale dell’evento, seguito dall’esibizione dei The Kolors, concerto che ha permesso di raggiungere il primo tutto esaurito della manifestazione.

Per gli organizzatori il successo della serata finale è il segnale della crescente capacità del festival di attrarre artisti di rilievo nazionale e un pubblico sempre più numeroso.

Il concerto di Sayf apre il festival

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026 viene indicato anche il live di Sayf, che ha inaugurato il cartellone musicale.

L’artista ha proposto un concerto caratterizzato da sonorità differenti e da un’esibizione particolarmente coinvolgente, conquistando il pubblico presente alla Rocca Maggiore e contribuendo ad aprire nel migliore dei modi i tre giorni della manifestazione.

Secondo gli organizzatori, anche questo appuntamento ha rafforzato ulteriormente la presenza di Assisi Summer Festival nel panorama dei principali eventi estivi organizzati in Umbria.

Spazio anche alla musica elettronica

Il programma non si è limitato ai concerti dal vivo.

Con CALAR e la partecipazione di Ale De Tuglie, il festival ha dedicato uno spazio importante anche alla musica tech house, proponendo un format capace di coinvolgere un pubblico diverso e sempre più numeroso.

L’iniziativa ha confermato la volontà degli organizzatori di ampliare l’offerta artistica attraverso linguaggi musicali differenti, mantenendo una proposta in grado di intercettare sensibilità e generazioni diverse.

Un progetto nato dai giovani del territorio

L’Assisi Summer Festival è stato prodotto e organizzato dall’associazione Next Entertainment APS, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Assisi.

Gli organizzatori attribuiscono il risultato ottenuto al lavoro condiviso di tutte le realtà coinvolte nella manifestazione, sottolineando il contributo dei partner che hanno sostenuto il progetto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Uniweb Campus, main sponsor dell’edizione 2026, per il supporto fornito nella realizzazione del festival, così come agli altri sponsor che hanno contribuito alla crescita della manifestazione e al miglioramento dell’esperienza proposta al pubblico.

Lo sguardo è già rivolto alle prossime edizioni

Per gli organizzatori, l’edizione 2026 rappresenta un nuovo punto di partenza nel percorso di sviluppo dell’Assisi Summer Festival.

Il traguardo delle oltre 5.000 presenze e del primo sold out viene considerato la conferma della maturità raggiunta dalla manifestazione, che punta ora a rafforzare ulteriormente la propria identità e ad accrescere il proprio ruolo tra gli eventi musicali di riferimento dell’estate nel Centro Italia.

Con i risultati ottenuti quest’anno, il festival chiude un’edizione definita quella della consacrazione e guarda alle prossime stagioni con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita, mantenendo al centro la qualità della proposta artistica e il coinvolgimento del pubblico.