Baton for Peace sabato 1° agosto alle ore 10 all’Hotel Fontebella

Per diffondere i valori della pace nel mondo attraverso la cultura e la musica ha preso vita il progetto “Baton for Peace” che verrà presentato con una conferenza stampa, in anteprima, sabato 1° agosto alle ore 10 all’Hotel Fontebella (via Fontebella, n.25) in occasione dell’inaugurazione del Festival Assisi Suono Sacro.

L’obiettivo principale del progetto è ristabilire equilibrio e armonia attraverso un vero dialogo di Pace con il linguaggio della musica, della cultura e dell’economia, affrontando temi quali: beni culturali, ambiente e territorio; operatori di pace e zone di crisi; musica e identità culturale; integrazione e accoglienza.

Il progetto – fortemente voluto dal Comitato di Presidenza formato dal presidente Enrique Baròn Crespo, Monica Baldi, Andrea Ceccomori e Anna Rüdeberg – ha ottenuto già importanti patrocini quali: University for Peace dell’Onu, Fundación Yehudi Menuhin España, MusiEspaña, Società Dante Alighieri, Assisi Suono Sacro.

Partendo da Assisi (Città della Pace) “Baton for Peace” sarà presente – con concerti, esposizioni, corsi di formazione e conferenze – in alcuni luoghi significativi nel mondo, come: Bern, Bruxelles, China, Costa Rica, Fes, Firenze, Geneve, London, Madrid, Mérida, Milano, New York, Perugia, Pesaro, Roma, Vaticano (www.batonforpeace.org ).

A conclusione della conferenza sarà presentato il libro ‘Il musicista illuminato’, appena pubblicato da Morlacchi Editore a cura di Andrea Ceccomori dedicato proprio ad indagare il valore e l’anima di quell’artista che sappia fare della propria interpretazione e ispirazione strumenti per la diffusione dei valori della Pace grazie alla musica.