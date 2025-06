Cambio Festival 2025, torna Quarta e omaggio a Vanoni

Dal 2 al 5 luglio a Palazzo di Assisi tra musica e arte

Cambio Festival 2025 – Al Castello dei Figli di Cambio, a Palazzo di Assisi, il Cambio Festival 2025 rinnova la sua proposta culturale con quattro serate di musica dal vivo, dal 2 al 5 luglio, tutte con inizio alle 21.45. In apertura, il 2 luglio, spazio al tributo a Ornella Vanoni. Protagonista la cantante Lisa Manara, accompagnata al pianoforte da Claudio Vignali e con la partecipazione alla tromba di Riccardo Catria. Il progetto “Lisa canta Ornella” ripercorre alcuni dei brani più rappresentativi della carriera dell’artista milanese, in una reinterpretazione che unisce raffinatezza vocale e arrangiamenti evocativi. L’ingresso è fissato a 10 euro, gratuito per gli under 18.

Il giorno successivo, il 3 luglio, riflettori puntati su Javier Girotto & Aires Tango, formazione che celebra trent’anni di attività musicale. Il quartetto, composto da Girotto al sax soprano, Alessandro Gwis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso elettrico e Francesco De Rubeis alla batteria e percussioni, propone un viaggio sonoro nei luoghi e nei momenti più significativi del proprio percorso. Ogni brano si ispira a esperienze vissute lungo un arco temporale di tre decenni, tra concerti, collaborazioni e contaminazioni culturali. L’ingresso per la serata è di 15 euro, sempre con gratuità prevista per i minori di 18 anni.

Il terzo appuntamento, previsto il 4 luglio, vede protagonista il fisarmonicista Federico Gili con il progetto “La Lanterna”. L’album, pubblicato da Encore Music nel 2024, è una narrazione musicale intorno al valore degli incontri e dei legami umani. La metafora della lanterna volante guida l’ascoltatore in un racconto fatto di condivisione e memoria emotiva. Accanto a Gili si esibiranno Lorenzo Bisogno al sax tenore, Fabio Zeppetella alla chitarra elettrica, Ramberto Ciammarughi e Manuel Magrini al pianoforte, Ares Tavolazzi al basso e Lorenzo Brilli alle percussioni. A fine concerto, seguirà un dj set. Il costo del biglietto è di 15 euro, con ingresso libero per gli under 18.

Il 5 luglio segna il ritorno sul palco di Alessandro Quarta con l’opera “Cinque Elementi”. Accompagnato dai Solisti Filarmonici Italiani e dal pianista Giuseppe Magagnino, Quarta propone un’esplorazione musicale che ruota attorno ai cinque elementi della natura: terra, acqua, aria, fuoco ed etere. L’opera si apre con la “Creazione” e si chiude con il “Quinto Elemento”, punto di partenza ispirativo dell’intero progetto. Il violinista suona un pregiato Alessandro Gagliano del 1723 e conduce lo spettatore in un percorso di introspezione, responsabilità e consapevolezza verso l’ambiente. Il biglietto per la serata conclusiva al castello ha un costo di 20 euro, con ingresso gratuito per i giovani sotto i 18 anni.

Ad arricchire le serate del festival sarà la mostra “Nexus Structuramentis” dell’artista Daniele de Lorenzo. L’esposizione si basa su sette sequenze numeriche e si sviluppa attraverso forme astratte realizzate con un software appositamente creato dall’autore, denominato “Pitagora”. L’opera non viene generata manualmente ma nasce da un processo strutturale autonomo, in cui l’essere umano assume il ruolo di soglia percettiva e non di creatore diretto. Il concetto di “nexus”, ovvero connessione, è il filo conduttore di un’indagine visiva sull’invisibile, che intende esplorare la rete relazionale tra individuo e alterità.

Il programma del Cambio Festival 2025 proseguirà ad agosto con due ulteriori appuntamenti a Villa Fidelia di Spello. Il 29 agosto si terrà il concerto del TrioRox con Gianluca Petrella in “Moods”, seguito dal dj set del team ufficiale del festival, composto da Cap, Franco B, Max P e Stefano Tucci. Il giorno successivo, il 30 agosto, sarà la volta del Matteo Chimenti Sextet con “Seeds of Influence”, un progetto che riflette sul valore trasformativo delle collaborazioni musicali. Entrambe le date inizieranno alle 21.45 e avranno un biglietto d’ingresso di 15 euro, gratuito per gli under 18.

L’intera rassegna è sostenuta dalla Città di Assisi, dal Comune di Spello, da Pegaso 2000, ACTON e Fineco Bank, con il patrocinio della Provincia di Perugia. I fondi derivano dal bando spettacoli dal vivo 2024 promosso da Sviluppumbria e finanziato con risorse del Programma Fesr 2021-2027. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale www.cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia. Il festival può essere seguito anche tramite i canali social ufficiali per restare aggiornati sulle iniziative in calendario.