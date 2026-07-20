Cambio Festival conquista il pubblico e rilancia con nuovi eventi

Tre serate sold out ad Assisi, ad agosto la rassegna si sposta

🎶 Successo per Cambio Festival ad Assisi con tre serate dedicate a jazz, progressive e world music. Ad agosto la rassegna si trasferisce a Costa di Trex con nuovi concerti, mentre il 24 luglio prosegue anche il ciclo di incontri culturali “Cambio Parole”.

Tre serate di musica richiamano il pubblico ad Assisi

Si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico la prima parte dell’edizione 2026 di Cambio Festival, tornato nella storica cornice del Castello dei Figli di Cambio, a Palazzo di Assisi. Dal 16 al 18 luglio la manifestazione ha proposto tre appuntamenti consecutivi che hanno attraversato generi musicali differenti, dal jazz-rock al progressive fino alla world music, confermando il richiamo della rassegna tra appassionati e spettatori.

Il ritorno nella sede storica ha rappresentato uno dei momenti centrali del cartellone estivo, con concerti che hanno visto protagonisti artisti di rilievo internazionale.

Apertura tra jazz-rock e progressive europeo

La rassegna si è aperta con il concerto del Paolo Ricca Group, accompagnato dal violinista David Cross, storico componente dei King Crimson.

L’esibizione ha proposto un repertorio originale ispirato alle sonorità del jazz-rock e del progressive europeo, offrendo al pubblico una serata caratterizzata da ricerca musicale e contaminazioni stilistiche.

Antonio Forcione protagonista della seconda serata

Il secondo appuntamento del festival ha visto salire sul palco Antonio Forcione Quartet. Il chitarrista acustico, che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti internazionali come Phil Collins, Bobby McFerrin e Van Morrison, ha accompagnato gli spettatori in un percorso musicale tra jazz, world music e atmosfere mediterranee.

L’esibizione si è conclusa con un lungo applauso del pubblico presente.

Chiusura con il progetto Blue Maqam

A chiudere il programma di luglio è stato il contrabbassista Renaud Garcia-Fons, protagonista del concerto dedicato al progetto “Blue Maqam”.

Insieme alla voce di Solea Garcia Fons, il musicista ha proposto un itinerario sonoro ispirato alle tradizioni del Mediterraneo, della Persia e dell’Irlanda, arricchito da testi che prendono spunto dalla poesia haiku.

Ad agosto il festival si trasferisce a Costa di Trex

Conclusa la parentesi di Palazzo di Assisi, Cambio Festival proseguirà il 9 e il 10 agosto a Costa di Trex, dove sono in programma due nuovi appuntamenti con inizio alle ore 21.30.

La prima serata prevede il concerto a ingresso gratuito degli Ajde Zora, dedicato alle sonorità della Balkan Gipsy Music. Il giorno successivo sarà invece protagonista la Perugia Big Band con lo spettacolo “Orchestral Suite No. 1”.

Per tutti gli eventi a pagamento l’organizzazione conferma l’ingresso gratuito per gli under 18, mentre i biglietti possono essere prenotati attraverso il circuito dedicato.

Prosegue anche la rassegna “Cambio Parole”

Accanto al programma musicale continua anche la prima edizione di “Cambio Parole”, ciclo di incontri dedicato al confronto culturale e al pensiero critico, sviluppato attorno al tema della “Rivoluzione”.

Dopo il primo appuntamento dedicato alla cyber guerra e all’intelligenza artificiale con Raffaele Di Marzio, il calendario proseguirà il 24 luglio, alle ore 19, nel Giardino di Palazzo Minciotti, nel centro storico di Assisi, con Samuele Chiovoloni, protagonista dell’incontro “Uno contro molti”, dedicato alla storia del teatro.

Il programma proseguirà il 4 settembre alla Biblioteca del Sacro Convento di Assisi, dove Simone Andreozzi guiderà l’incontro “I.A.: Intelligenza artificiale o Inferno attuale?”, dedicato agli effetti dell’intelligenza artificiale sul lavoro, sull’economia e sulla società.

L’ultimo appuntamento è previsto il 13 novembre al Museo di Bettona, con Clarissa Sirci che proporrà l’incontro “Dal colore al codice”, dedicato all’evoluzione dei linguaggi artistici.

Una rassegna sostenuta da istituzioni e partner

Cambio Festival 2026 è realizzato con il sostegno della Città di Assisi e di Sviluppumbria, insieme a partner pubblici e privati che accompagnano la manifestazione.

L’iniziativa si svolge inoltre con il patrocinio della Città di Perugia ed è sostenuta dai Fondi PR FESR 2021-2027, nell’ambito delle misure dedicate al sostegno delle imprese culturali, creative, audiovisive e del settore turistico, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione culturale e artistica del territorio.