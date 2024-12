Carmen Consoli annuncia il tour teatrale “Teatri 2025”

Carmen Consoli, dopo aver concluso un periodo di grande impegno artistico, è pronta a tornare sul palco con un nuovo tour teatrale, intitolato “Teatri 2025”. La prima tappa del tour si terrà il 18 ottobre 2025 al Teatro Lyrick di Assisi, un evento che inaugura ufficialmente la stagione live dell’artista catanese. La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Assisi e avrà inizio alle 21:00.

L’artista, che ha pubblicato il suo ultimo album di inediti, “Volevo fare la rockstar”, si prepara a rivivere la magia della dimensione teatrale, con una proposta che fonde la calda acustica del palco con la vicinanza unica del pubblico. Il tour, che partirà da Assisi, segna un ritorno alle radici musicali e personali di Carmen Consoli, che in questi anni ha portato avanti numerosi progetti che hanno arricchito la sua carriera.

Carmen Consoli, da sempre impegnata in una continua ricerca musicale, ha dato vita a diverse collaborazioni che hanno portato il suo nome a echeggiare su palchi internazionali. Fra i suoi progetti più recenti si segnala una straordinaria collaborazione con Elvis Costello, con il quale ha dato vita a un affascinante progetto in duo. Inoltre, ha percorso le due Americhe e l’Europa con due tour mondiali che hanno riscosso un grande successo di pubblico e critica.

La musicista siciliana ha anche fondato una orchestra di musica popolare siciliana per il progetto “Terra ca nun senti”, che l’ha vista esibirsi in spazi storici e archeologici di grande valore culturale. In questo tour, ha avuto modo di esplorare e portare nel mondo le tradizioni musicali della sua terra, aggiungendo un tocco di autenticità e passione siciliana al suo vasto repertorio. Non da meno, la sua esperienza in un tour power rock con Marina Rei, alla batteria, ha mostrato una Consoli in una veste più energica e sperimentale.

Tuttavia, l’artista non ha smesso di guardare anche al passato, con il progetto dedicato a Domenico Modugno e Ignazio Buttitta, un omaggio a due grandi icone della musica e della letteratura italiana che ha offerto una nuova interpretazione delle loro opere.

Con “Teatri 2025”, Carmen Consoli si prepara a immergersi nuovamente nel contesto intimo e coinvolgente del teatro, un ambiente che ha sempre rappresentato un palcoscenico privilegiato per l’artista. Il tour sarà l’occasione per vivere l’intensità di un concerto che promette di essere un viaggio emozionale attraverso la sua musica, ricca di sfumature e di riferimenti a diversi generi. La sua carriera è sempre stata segnata da una ricerca di nuove sonorità e nuove forme di espressione artistica, rendendo ogni sua esibizione unica e in continua evoluzione.

Il ritorno alla dimensione teatrale si propone come una riscoperta della bellezza dell’acustica e della connessione diretta con il pubblico. Il pubblico avrà infatti l’opportunità di assistere a uno spettacolo che andrà oltre la semplice performance musicale, entrando in un’atmosfera calda e personale, tipica del teatro, dove ogni nota e ogni parola troveranno la loro massima espressione.

Per la data inaugurale del 18 ottobre ad Assisi, il biglietto sarà disponibile sui circuiti TicketItalia e TicketOne, dando la possibilità ai fan di accedere rapidamente all’acquisto.

Carmen Consoli, con la sua straordinaria capacità di unire tradizione e innovazione, propone con “Teatri 2025” un appuntamento imperdibile per tutti i suoi fan e per chiunque sia in cerca di una serata che promette di regalare emozioni in ogni nota.