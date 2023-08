Concerti dei Santi Francesi, Historia Tango Nuevo e Goran Bregović

Concerti Santi Francesi – Assisi è pronta ad accogliere tre super eventi musicali e spettacolari alla suggestiva Rocca Maggiore, il monumento simbolo della città che offre un panorama eccezionale sull’intera valle umbra. Dopo lavori di riqualificazione, la Rocca è stata recentemente restituita al pubblico e diventa il palcoscenico perfetto per serate indimenticabili.

Il primo appuntamento, in collaborazione con Suoni Controvento, è stasera, 3 agosto, alle 21, nel piazzale del complesso monumentale. I Santi Francesi, duo hard-pop vincitore dell’edizione 2022 di X-Factor Italia, composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), presenteranno il nuovo EP “In fieri” in un tour che sta entusiasmando il pubblico in tutta Italia.

Domani, 4 agosto, alle 21, sarà la volta di “Historia, Tango Nuevo, ai confini del jazz”, uno spettacolo di musica e danza sotto le stelle con ballerini e musicisti della nota trasmissione televisiva “Ballando con le Stelle”. Protagonisti come Samuel Peron e Veera Kinnunen racconteranno una storia di passione e riscatto sul maschilismo nella Buenos Aires degli anni ’30 del secolo scorso, nei luoghi d’origine del tango. L’evento, promosso dal Comune di Assisi, avrà ingresso libero e consiglia i parcheggi ordinari nel centro storico di Assisi per accedere facilmente all’area dell’evento.

Il 6 agosto, alle 18, Assisi accoglierà Goran Bregović, il celebre musicista e compositore balcanico insieme alla sua Wedding and Funeral Band. Il repertorio “turbo folk” e le musiche balcaniche coinvolgenti e evocative trasformeranno la Rocca Maggiore in un’unica festa. Per agevolare il grande afflusso di persone previsto, il Comune di Assisi metterà a disposizione parcheggi straordinari gratuiti a Santa Maria degli Angeli (Parcheggio della Stazione, in via Manzoni e Parcheggio del Teatro Lyrick in via di Valecchie), con un servizio navetta gratuito, dalle ore 16 alle ore 23. La navetta partirà dai parcheggi straordinari fermando in Piazza Matteotti per l’andata e da Piazza Giovanni Paolo II per il ritorno verso le aree di sosta straordinarie. Sono disponibili anche i parcheggi ordinari nel centro storico di Assisi.

Le serate di musica e spettacolo estivo alla Rocca Maggiore rappresentano un’opportunità unica per vivere esperienze culturali indimenticabili all’interno di uno dei luoghi più affascinanti dell’Umbria. Un invito a partecipare e godere delle emozioni che solo la musica e lo spettacolo possono offrire.