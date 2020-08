Chiama o scrivi in redazione

Concerto musicale di San Rufino 2020, in onore del Patrono di Assisi

Organizzato e promosso dal Capitolo della Cattedrale ieri mercoledì 12 agosto alle ore 21 si è tenuto il tradizionale concerto in onore del Patrono di Assisi. Alla direzione di Lucio Sambuco e Carlo Abbati all’organo, solisti e Coro della Cappella Musicale hanno eseguito musiche di compositori assisiati dedicate a San Rufino e Santa Chiara.

Il tradizionale concerto quest’anno ha assunto un significato di eccezionalità per l’esecuzione fuori calendario dagli eventi più in vista e reclamizzati e per il coraggio doveroso di testimoniare una presenza corale ormai secolare.

Il programma era articolato in una serie di “omaggio”: alla città di Assisi, all’acqua viva dell’Eucarestia e la Chiesa trionfante, al ricordo di Don Giuseppe Biselli, alla devozione a Santa Chiara, alla preghiera nella solennità dell’Assunta e al Patrono San Rufino.

Il pubblico, educatamente distanziato secondo disposizioni sanitarie, comunque numeroso, ha seguito e partecipato con l’applauso solisti e coristi e organista e Direttore.

Soprattutto vera consolazione per gli assisani la conferma che è sempre vivo e propositivo il mondo associativo assisano artistico. Quello che non chiede nulla ma offre alla Città!

A termine affettuose parole paterne del Vescovo Domenico Sorrentino.

Umberto Rinaldi