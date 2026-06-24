Concorso canoro estivo per dodici giovani talenti in Umbria

La musica dei giovani sul palco di Santa Maria degli Angeli

La finale regionale in Piazza Garibaldi

Il territorio umbro si prepara a vivere un importante appuntamento culturale interamente dedicato alla valorizzazione dei giovani interpreti musicali. Domenica 28 giugno 2026, la suggestiva cornice di Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli ospiterà la fase conclusiva della manifestazione canora intitolata “Il mio canto libero”, giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’iniziativa, inserita nel più ampio cartellone degli eventi estivi locali, è interamente promossa e organizzata dall’Associazione “Se’ de J’Angeli se…APS”. L’obiettivo principale dell’evento consiste nell’offrire una vetrina di rilievo alle nuove promesse musicali provenienti dalle diverse realtà didattiche del territorio regionale, stimolando il confronto e la crescita artistica dei partecipanti in un contesto professionale.

La selezione dei dodici finalisti

Il percorso che ha condotto alla definizione del programma serale ha visto il coinvolgimento attivo di ben sette scuole di musica dell’Umbria. Le strutture hanno risposto all’invito dell’organizzazione inviando il materiale audio e video delle esibizioni dei propri iscritti. Successivamente, una commissione tecnica coordinata dal direttore artistico Lamberto Bisogno ha esaminato accuratamente i contributi ricevuti. Attraverso questa accurata prima selezione, gli esperti hanno individuato la rosa dei dodici finalisti che avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo sul palco principale. La conduzione della serata e la presentazione dei vari artisti sarà affidata alla giornalista Elena Ballarani, che guiderà il pubblico attraverso le diverse fasi della competizione.

Le scuole di musica partecipanti

L’alto livello della manifestazione è testimoniato dalla prestigiosa rete di istituti musicali che hanno aderito al progetto artistico. Tra le scuole rappresentate figurano il Pentagramma di Perugia con la docente Aurora Scorteccia, il Jam 2000 Music Lab di Perugia guidato da Cecilia Brunori, e l’Accademia della voce di Perugia con l’insegnante Anna Lince. A queste si aggiungono la Scuola di musica Fabrizio De Andrè di Marsciano, sempre sotto la guida di Aurora Scorteccia, il MAP di Perugia con la docente Selene Capitanucci, la Scuola di canto di Annalisa Becchetti e l’istituto Doremilla di Magione, anch’esso coordinato da Annalisa Becchetti. Il lavoro preparatorio svolto dagli insegnanti ha permesso ai ragazzi di raggiungere una solida maturità vocale e una notevole sicurezza scenica.

Valutazione tecnica e diretta streaming

I dodici giovani artisti si esibiranno davanti a una giuria qualificata composta da cinque membri di spicco del panorama culturale. Il ruolo di presidente di giuria sarà ricoperto da Francesco Pellovini, direttore di Radio Green Stage. L’emittente radiofonica garantirà una copertura mediatica totale dell’evento grazie a una postazione mobile posizionata direttamente in piazza. L’intera serata verrà trasmessa in diretta streaming su RGS radio web, consentendo agli ascoltatori di seguire le performance in tempo reale. Inoltre, subito dopo ogni esibizione sul palco, i cantanti affronteranno interviste a caldo per condividere le proprie emozioni e impressioni con il pubblico della rete. Il vincitore assoluto si aggiudicherà il settimo trofeo ufficiale della rassegna.

Riconoscimenti e omaggi speciali

Tutti i ragazzi selezionati per la serata finale riceveranno una medaglia ricordo come riconoscimento per il superamento delle selezioni iniziali. Per i primi tre classificati sono stati invece realizzati dei trofei speciali che raffigurano delle mani protese verso il cielo, simboli di speranza e di espressione artistica. Queste opere d’arte sono state create e offerte dal Laboratorio orafo di Elvira Secci, situato in Via Becchetti a Santa Maria degli Angeli. L’evento vedrà anche la partecipazione di Ginevra Lorenzini, vincitrice della passata edizione e astro nascente del panorama musicale, che tornerà sul palco in veste di ospite d’onore per presentare i suoi ultimi successi.

Il legame con San Francesco

Il festival proporrà inoltre significativi momenti di riflessione culturale e letteraria nel contesto delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi. Il poeta e scrittore Italo Landrini proporrà una serie di letture dedicate al Santo, evidenziando come la sua figura abbia rivoluzionato la comunicazione del suo tempo. San Francesco scelse infatti di comporre il celebre Cantico delle Creature in volgare umbro, la lingua del popolo, rifiutando il latino per rendere il messaggio accessibile a chiunque. In perfetta sintonia con questo approccio inclusivo, il coro “Voci dalla montagna”, diretto dalla maestra Francesca Menichelli, eseguirà una selezione di brani sacri e popolari incentrati sull’armonia universale che unisce le persone e gli elementi della natura.

Il ringraziamento delle istituzioni

La presidente dell’Associazione “Se’ de J’Angeli se…APS”, Daniela Apostolico, ha espresso profonda gratitudine verso tutte le realtà locali, i sodalizi e i volontari che hanno garantito il proprio supporto logistico e operativo per la riuscita dell’evento estivo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle famiglie dei giovani artisti e alle scuole di musica per aver accolto l’invito con grande entusiasmo. La manifestazione si conferma come uno dei momenti più attesi della stagione, capace di coniugare l’alto valore formativo della disciplina musicale con l’intrattenimento di qualità per i residenti e per i numerosi turisti presenti nel territorio comunale.