Diodato al Lyrick di Assisi: tour nei teatri sold out il 20 ottobre

Diodato al Lyrick – Il 20 ottobre 2024, il teatro Lyrick di Assisi ospiterà un concerto molto atteso: lo spettacolo di Diodato è infatti già sold out. L’evento fa parte del tour nei teatri italiani, iniziato dopo una serie di date estive di successo, tra cui la data zero a Grosseto. La tourné porta l’artista sui palchi di ventuno teatri, offrendo al pubblico uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

Questo tour rappresenta una novità per Diodato, che per la prima volta si esibisce nei teatri, creando un’atmosfera intima e ricca di emozioni. Il concerto al Lyrick, che si svolgerà nell’ambito del Riverock Festival 2024, promette di essere un evento straordinario, non solo per la qualità musicale ma anche per l’impatto visivo e teatrale dello show.

Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, ha ideato uno spettacolo capace di mescolare musica e teatro, in un gioco di luci, ombre e suoni. La collaborazione con Filippo Ferraresi, regista e direttore artistico noto per le sue produzioni internazionali in Cina, Stati Uniti e negli Emirati Arabi, ha dato vita a un’esperienza artistica immersiva. Sul palco del Lyrick, il pubblico potrà assistere a una combinazione tra performance visiva e musicale, dove le canzoni di Diodato si fondono con una scenografia teatrale arricchita da giochi di luci e proiezioni.

L’elemento scenografico più innovativo dello spettacolo sono i pannelli di plexiglass sospesi sopra il palco, all’interno dei quali vengono inserite luci che creano effetti visivi intensi. Questa struttura contribuisce a fondere l’estetica teatrale con l’energia dei concerti live, offrendo al pubblico un viaggio emozionale. Il cantautore interagisce con gli elementi scenici, creando un dialogo costante tra suono, luce e movimento.

Ad accompagnare Diodato in questa esperienza teatrale e musicale è una band composta da alcuni dei più talentuosi musicisti italiani: Rodrigo D’Erasmo al violino, arpa elettrica e percussioni, Gabriele Lazzarotti al basso, Alessandro Comisso alla batteria, Simona Norato alle tastiere, chitarra elettrica e cori, Lorenzo Di Blasi al piano e cori, e Andrea Bianchi alle chitarre elettriche e acustiche. Insieme, offrono un’esecuzione musicale di alto livello, con ogni strumento che contribuisce a costruire l’atmosfera unica dello show.

Le esibizioni di Diodato, con brani del suo repertorio e i suoi maggiori successi, sono caratterizzate da un crescendo emotivo, in cui l’artista si unisce al pubblico in un legame sempre più intenso. Ogni canzone è un viaggio, una tappa all’interno di una narrazione sensoriale, che invita gli spettatori a esplorare le proprie emozioni e a riscoprire la bellezza delle piccole cose.

Diodato, attraverso la sua musica, cerca di creare una connessione profonda con il pubblico, in un momento in cui la società sembra sempre più dominata dall’indifferenza. Con il suo spettacolo, l’artista invita a riflettere su quanto sia importante restare in contatto con la propria umanità, soprattutto in tempi difficili.

Il concerto al Lyrick di Assisi del 20 ottobre rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del Riverock Winter Edition.