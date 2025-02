Due eventi imperdibili per la stagione Tourné tra Assisi e Spoleto

Due eventi imperdibili – Questa settimana si svolgeranno due eventi significativi nell’ambito della stagione “Tourné”, organizzata da Aucma e Mea Concerti, che si terranno nelle città di Assisi e Spoleto. Il primo appuntamento vedrà protagonisti i The Watch, una tribute band che rendono omaggio ai leggendari Genesis, mentre il secondo evento presenterà lo spettacolo “Vita bassa” di Giorgia Fumo, che offrirà uno sguardo ironico sulla vita dei millennials.

Il primo evento si terrà mercoledì 19 febbraio alle 21 presso il Teatro Lyrick di Assisi. I The Watch si esibiranno con il loro tributo alla band inglese Genesis, continuando un percorso che li ha visti esibirsi in diverse capitali europee e nel Regno Unito. Durante lo spettacolo, la band cercherà di ricreare l’atmosfera tipica dei primi anni del gruppo, trasportando il pubblico in un’epoca caratterizzata da melodie e sonorità che hanno segnato la storia della musica rock. Grazie alla loro abilità tecnica e all’energia che riescono a trasmettere, i The Watch si propongono come una proposta interessante non solo per i fan dei Genesis ma anche per chi desidera vivere un’esperienza musicale coinvolgente. La voce del cantante, che rispecchia molto quella di Peter Gabriel degli anni Settanta, contribuisce a rendere l’evento ancora più autentico. La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune di Assisi.

Il secondo evento è programmato per il 21 febbraio alle 21 al Teatro nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Qui, Giorgia Fumo presenterà “Vita bassa”, uno spettacolo che esplora le sfide quotidiane affrontate dai millennials. La Fumo, con il suo stile inconfondibile, si propone di guidare il pubblico attraverso le esperienze di questa generazione, che spesso si trova a dover gestire le aspettative lasciate dai propri predecessori. L’artista affronterà temi come i viaggi considerati esperienze uniche, la scelta degli abiti da sposa in contesti moderni, le dinamiche lavorative e le relazioni nell’era dei social network. La comicità di Giorgia Fumo, sempre intelligente e mai banale, offre uno spunto di riflessione su come i millennials vivano la propria vita, rendendo lo spettacolo sia divertente che incisivo. Anche questo evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Per chi fosse interessato a partecipare, i biglietti per entrambi gli eventi sono disponibili sui circuiti TicketItalia e TicketOne. Questa è un’opportunità da non perdere per vivere momenti di intrattenimento che uniscono musica e teatro, in un contesto culturale ricco e stimolante.

In sintesi, la stagione “Tourné” si propone come un’importante occasione per esplorare diverse forme d’arte attraverso eventi che si terranno in location significative come Assisi e Spoleto. La varietà degli spettacoli, che spaziano dalla musica rock al teatro comico, offre un’ampia scelta per il pubblico, promettendo serate all’insegna del divertimento e della riflessione.

I The Watch, con il loro tributo ai Genesis, e Giorgia Fumo, con la sua analisi ironica della vita moderna, rappresentano due facce di un’unica medaglia, quella della cultura contemporanea che continua a evolversi e a sorprenderti. Non resta che attendere l’inizio di questi eventi, che si preannunciano ricchi di emozioni e pensieri.

L’invito a partecipare è aperto a tutti coloro che desiderano intraprendere un viaggio attraverso il tempo e le esperienze di vita, vivendo momenti di pura arte e intrattenimento. La stagione “Tourné” non deluderà le aspettative, proponendo eventi di qualità in due delle città più belle e storicamente significative dell’Umbria.