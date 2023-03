Estate Assisi, Daniele Silvestri alla Rocca Maggiore

La Rocca Maggiore di Assisi grande protagonista dell’estate, con il concerto sotto le stelle di Daniele Silvestri, che nella città serafica terrà una delle tappe più importanti del suo tour estivo in giro per l’Italia.

L’appuntamento è il 20 luglio prossimo, in uno dei luoghi più caratteristici ed evocativi della città, dove il cantautore romano si esibirà con la sua sorprendente ed eclettica band, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi. Sarà tra gli eventi di punta di Riverock 2023 e del ricco cartellone estivo del Comune di Assisi, che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con il noto festival assisano, che nei prossimi giorni rivelerà il programma dell’estate, previsto dal 20 al 22 luglio, con la grande apertura affidata proprio a uno dei più importanti e amati artisti italiani.

Daniele Silvestri suonerà e canterà in un contesto naturalistico e architettonico unico, presentando brani storici e novità. La sua tournée estiva s’intitola “Estate X” e Assisi è la terza tappa, nonché l’unica occasione per ascoltarlo in Umbria. Le prevendite per il concerto sono già disponibili su www.riverock.it e sui circuiti Ticketone e Ticket Italia.

“L’estate assisana – evidenziano Veronica Cavallucci e Fabrizio Leggio, rispettivamente assessore alla Cultura e al Turismo – sarà all’insegna di eventi di grande qualità, in grado di attirare un pubblico trasversale e di valorizzare varie location della città. La Rocca Maggiore, dove dopo anni torna la grande musica, sarà tra queste con tanti eventi di rilievo, a cominciare da un’eccellenza della musica italiana come Daniele Silvestri e il già annunciato Goran Bregović, musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, in concerto il 6 agosto. Questi due grandi nomi anticipano l’ampio cartellone di appuntamenti dell’estate 2023, che sarà illustrato a breve”.