Festa della Musica unisce il sacro genio di Mozart ad Assisi

17 Giugno 2026 Marcello Migliosi Musica 0
Festa della Musica unisce il sacro genio di Mozart ad Assisi

Il grande concerto sacro unisce molte comunita ad Assisi ora

Una straordinaria convergenza di anniversari storici, fede e grande musica si appresta a illuminare il cuore dell’Umbria. Domenica 21 giugno 2026, in occasione della trentaduesima Festa della Musica, la splendida cornice della Basilica Papale di San Francesco ad Assisi ospiterà, alle ore 21.00, un evento concertistico di assoluto rilievo e a ingresso libero. L’appuntamento assume un valore profondamente simbolico ed emozionante. Il concerto si colloca infatti all’interno delle celebrazioni per l’ottavo centenario del Transito di San Francesco e, contemporaneamente, omaggia i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. Si preannuncia così un dialogo immortale tra la profonda spiritualità francescana e il genio assoluto della musica classica occidentale, che risuonerà proprio nel luogo sacro che custodisce la tomba del Poverello di Assisi.

Il programma musicale e l’omaggio al genio di Salisburgo

Il repertorio della serata è interamente dedicato a Mozart, offrendo una selezione di capolavori pensati per esaltare l’acustica e la sacralità della Basilica. Il pubblico potrà ascoltare la Messa in Do maggiore “dell’Incoronazione” K317, scritta per soli, coro e orchestra, che rappresenta una delle pagine di musica sacra più celebri, luminose e solenni del compositore austriaco. Saranno inoltre eseguite le Sonate da Chiesa, in particolare le partiture K329, 245, 336 e 67, ovvero composizioni strumentali di rara eleganza nate originariamente per dialogare con la liturgia.

I protagonisti dell’evento nella Basilica Papale

La complessa architettura musicale mozartiana sarà affidata a un organico artistico di eccellenza. A guidare l’intero ensemble sul podio ci sarà il direttore Alessio Chiuppesi, che coordinerà la prestigiosa Orchestra Oida e un quartetto di solisti di grande talento composto dal soprano Alice Fracciari, dal contralto Anna Chiara Mugnai, dal tenore Nicola Di Filippo e dal basso Kyle Patrick Sullivan.

Il grande cammino del Coro Francigena

Vero cuore pulsante del concerto sarà il Coro Francigena, un progetto straordinario che giunge quest’anno alla sua ottava edizione. Simbolo di unione culturale e spirituale che ricalca lo spirito dei pellegrini lungo la Via Francigena, il coro accorpa coristi provenienti da molteplici realtà d’Italia. Per questo eccezionale evento ad Assisi, la formazione raccoglierà le voci dei coristi della Cappella Musicale della Basilica Concattedrale di Acquapendente, del Coro polifonico Maria Santa Rosiello di San Lorenzo Nuovo, del Coro della Basilica di Santa Cristina di Bolsena, della Corale Vespri di Santa Fiora, della Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine di Magione e del Coro San Paolo e Cappuccini di Forlì. Si tratta di un cammino musicale immenso e condiviso che, sotto l’egida di Francigena Musica, unisce territori e comunità diverse nel segno della bellezza, dell’arte e della memoria storica del nostro Paese.

Festa della Musica: Mozart e San Francesco alla Basilica Papale

Quando: Domenica 21 giugno 2026, ore 21:00
Dove: Basilica Papale di San Francesco, Assisi (PG)
Ingresso: Libero
La splendida cornice della Basilica Papale di San Francesco ad Assisi si appresta a ospitare un eccezionale evento concertistico in occasione della trentaduesima Festa della Musica. L’appuntamento celebra una straordinaria convergenza storica, intrecciando l’ottavo centenario del Transito di San Francesco con i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. Il repertorio della serata, interamente dedicato al genio di Salisburgo, proporrà capolavori assoluti come la celebre e solenne Messa in Do maggiore “dell’Incoronazione” K317 e le eleganti Sonate da Chiesa. L’esecuzione dei brani sarà affidata alla prestigiosa Orchestra Oida, guidata dal direttore Alessio Chiuppesi, insieme a un quartetto di solisti di grande talento. Cuore pulsante dell’evento sarà il Coro Francigena, che per l’ottava edizione riunirà le voci di numerose corali italiane, creando un profondo legame culturale e spirituale attraverso la grande musica sacra nel cuore dell’Umbria.

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