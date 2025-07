Festival Assisi Suono Sacro 2025: Un Suono di Pace

La XIII edizione celebra la rinascita della musica sacra

Dal 9 al 12 settembre 2025, il Festival Assisi Suono Sacro tornerà in Umbria con la sua XIII edizione, intitolata “Ver Sacrum – Il suono della pace”. Questo evento, che si svolgerà ad Assisi, Norcia e Cascia, promuove la musica come strumento di pace, richiamando l’attenzione su temi di spiritualità e cultura. L’iniziativa, sotto la direzione artistica di Andrea Ceccomori, si avvale della collaborazione con la Liszt Piano&Music Academy e della pianista Maria Cristina Lalli, arricchendo ulteriormente il programma con masterclass e concerti.

Il festival si sviluppa in un contesto di rinascita e ripresa, cercando di utilizzare la cultura e la musica come mezzi per la ricostruzione, specialmente in un’area storicamente segnata da eventi sismici. Il programma offre due focus principali: uno dedicato all’organo ad Ala, recentemente ristrutturato presso la Chiesa di Fogliano a Cascia, e l’altro incentrato su Franz Liszt, evidenziando l’interconnessione tra musica e spiritualità.

Fra i protagonisti figurano la Pax Orchestra, un ensemble che rappresenta le terre di Cascia, Norcia e Assisi, e una serie di artisti di spicco come Ennio Cominetti e Giovanni Zordan. La rassegna prevede concerti che spaziano dalla musica barocca a composizioni contemporanee, coinvolgendo anche i finalisti del Concorso Internazionale Pianistico Franz Liszt 2024-2025, come Cristina Marton Argerich e Antonia Miller.

Il festival si aprirà con un progetto di valorizzazione dell’organo ad Ala, uno strumento raro risalente all’epoca barocca. Dal 9 all’11 luglio, Cascia diventerà un laboratorio di studio e ascolto, con concerti e workshop guidati da esperti. Il concerto inaugurale, previsto per il 9 luglio, presenterà le Sonate del Rosario di Biber, con l’organo ad Ala che dialogherà con il violino barocco in un contesto mistico.

Durante i giorni successivi, si svolgeranno workshop aperti a studenti e appassionati, permettendo di approfondire la conoscenza di questo strumento affascinante. L’intento è quello di far emergere l’organo ad Ala come un protagonista attivo della scena musicale contemporanea, incentivando un percorso culturale che unisce musica e rinascita territoriale.

Il 12 luglio, la programmazione continuerà a Norcia con “Ore Mistiche”, un concerto con Natalia Pushina al pianoforte. Nel mese di luglio, Assisi ospiterà concerti degli allievi delle masterclass, culminando in due eventi dedicati a Liszt. Il 26 luglio si svolgerà “Sui passi di Liszt” ad Assisi, mentre il giorno successivo si terrà “Il pellegrinaggio di Liszt” a Cascia.

Agosto vedrà una serie di concerti, tra cui l’Orchestra Internazionale della Campania, diretta da Leonardo Quadrini, che presenterà un tributo a Ennio Morricone il 2 agosto. Il festival culminerà il 12 settembre con un concerto dei Tenores di Neoneli, portando un richiamo alle antiche tradizioni vocali sarde.

Tutti i concerti del festival sono ad ingresso gratuito, permettendo così un ampio accesso alla cultura musicale. Per ulteriori informazioni sul programma e dettagli logistici, è possibile contattare l’organizzazione via email. Il Festival Assisi Suono Sacro rappresenta un’opportunità unica per esplorare il potere della musica nella promozione della pace e della spiritualità, unendo artisti e pubblico in un messaggio di armonia condivisa.