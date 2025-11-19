Il Cantico delle Stelle tra poesia e musica

Dialogo poetico e quartetto romantico nella città serafica
di RitaPaltracca
La terza edizione di “Onora il Padre – Il Cantico delle Stelle” si conclude ad Assisi con un appuntamento che intreccia poesia e musica in un contesto di grande suggestione. Sabato 22 novembre 2025, nella Sala dei Fioretti di Palazzo Bonacquisti (Piazza del Comune), alle ore 17 e alle ore 18 si celebra la Festa di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, con un evento che intreccia poesia e suono, regalando al pubblico un’esperienza di rara e intensa bellezza.
Il pomeriggio si apre alle ore 17 con una conversazione dedicata alla poesia, seguita alle ore 18 da un concerto per quartetto con pianoforte. Protagonisti della prima parte sono Alessandro Fo, poeta, latinista, saggista e traduttore, professore ordinario di Letteratura Latina all’Università di Siena e Francesca Tuscano, poetessa, traduttrice, archivista e docente universitaria. Il loro dialogo, dal titolo “Clarite et pretiose et belle – La Bellezza dell’Invisibile”, esplora il valore della parola poetica come strumento di rivelazione e di contatto con ciò che sfugge alla percezione immediata.
La seconda parte dell’incontro porta la poesia nella musica, con un programma che accosta Gustav Mahler e Robert Schumann, due figure centrali del romanticismo musicale. Al pianoforte Luca Ciammarughi, affiancato da Riccardo Zamuner al violino, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello. Il quartetto eseguirà il giovanile Quartetto in la minore di Mahler, noto anche per la sua presenza nella colonna sonora del film “Shutter Island” di Martin Scorsese, e il celebre Quartetto op.47 di Schumann, considerato uno dei capisaldi del repertorio cameristico.
Assisi, culla del francescanesimo diventa cornice ideale per un’iniziativa che celebra la bellezza come valore universale chiudendosi con un appuntamento che conferma la vocazione di UmbriaEnsemble a proporre esperienze culturali di alto livello, capaci di coinvolgere e di emozionare.
La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Fondazione Perugia, Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria e Comune di Perugia.
