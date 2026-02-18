Jazz domina Assisi: tre giorni di  musica al Teatro degli Instabili

Assisi e il piccolo teatro un club esclusivo d’autore

Il Piccolo Teatro degli Instabili si appresta ad abbracciare l’estetica dei grandi jazz club internazionali. Il 20, 21, 22 febbraio 2026 debutta la rassegna JAM – Concerti Instabili alla sua seconda edizione, offrendo al pubblico una modalità di fruizione intima e coinvolgente. L’ambiente sarà ridisegnato per permettere agli spettatori di godere delle esibizioni sorseggiando un drink tra i tavolini illuminati dalla luce delle candele, annullando così la distanza tra chi suona e chi ascolta in un clima di pura condivisione artistica, come riporta il comunicato del Piccolo Teatro degli Instabili.

Il sipario si alzerà venerdì sera 20 febbraio alle ore 21.15 con il progetto “RELEVÉ” guidato da Anais Drago. La talentuosa violinista, affiancata da Federico Calcagno ai clarinetti e Max Trabucco alle percussioni, proporrà una performance dove l’elettronica si fonde con la struttura classica. La musica smette di essere solo ascolto per diventare impulso motorio, una sollecitazione fisica che spinge il corpo a reagire ai volumi e alle trame sonore. È un jazz moderno, plastico, che esplora nuovi territori timbrici con un’energia travolgente e mai scontata.

L’appuntamento di sabato 21 febbraio, ore 21.15 – rappresenta il cuore pulsante del weekend con una prima esecuzione assoluta. Sul palco si incontreranno tre maestri dell’improvvisazione: Giovanni Guidi, Daniele Di Bonaventura e Peppe Frana. Questo trio inedito promette un dialogo profondo tra strumenti apparentemente distanti come il pianoforte, il bandoneon e l’oud. La loro è una ricerca instancabile della verità emotiva, un gioco di incastri melodici che mette il virtuosismo tecnico al servizio dell’ispirazione pura, regalando ad Assisi un momento di altissimo profilo culturale.

La kermesse si chiuderà domenica 22 febbraio, ore 21 con il vigore del Matteo Chimenti Sextet, in un evento curato insieme a CAMBIO Festival. Il progetto “Seeds of Influence” schiera una formazione di sei elementi, tra cui spiccano fiati e una sezione ritmica d’eccezione. Questo sestetto incarna perfettamente la vitalità della nuova scena musicale italiana, capace di mescolare il rigore del jazz classico con influenze contemporanee. Sarà una conclusione potente, che conferma come la città di San Francesco continui a essere un punto di riferimento per la qualità artistica nazionale.

Per informazioni: tel. 333 7853003 – 075 816623

Prevendite online: https://www.liveticket.it/teatroinstabili