L’Assisana Elisa Benvenuto dopo Tú sí que vales è finalista al Tour Music Fest

Elisa Benvenuto, cantautrice umbra di soli 16 anni, già protagonista nella prima puntata del programma “Tú sí que vales” (dove ha ottenuto un ottimo riscontro da giuria e pubblico) è tra i finalisti al “Tour Music Fest 2025 – The European Music Contest”, dove tra centinaia di proposte arrivate, è stata selezionata per rappresentare l’Italia, insieme ad altri talentuosi artisti nella categoria “Junior Singer”, che a partire dal prossimo 26 novembre si contenderanno la finalissima europea nella Repubblica di San Marino.

Elisa Benvenuto ha superato le “audizioni live” della manifestazione portando una cover internazionale, che ha messo in evidenza la sua particolare timbrica soul, già riconoscibile per la sua età, colpendo positivamente la giuria tecnica.

Per Elisa è un altro traguardo, che si aggiunge alla performance televisiva al programma “Tu’ si’ que vales”, che l’ha vista di recente incantare i giudici e il pubblico.

Oltre ai contest e concorsi musicali, la giovanissima Elisa prosegue il percorso artistico e formativo, seguita dal produttore milanese Daniele Piovani, con cui ha pubblicato il suo primo inedito “Al di là del mare”, ottenendo un ottimo riscontro streaming e video, ed è già al lavoro con il suo team a Milano per la realizzazione di nuovi inediti.

Per la giovanissima Assisana si sta per chiudere un 2025 speciale, frutto di un percorso di formazione artistica, costanza e studio.