Musica: Assisi accende Jam con tre serate di concerti unici

Al Piccolo Teatro degli Instabili tre live esclusivi dal 20 al 22 febbraio

La nuova edizione di Jam – Concerti Instabili riporta la musica al centro della scena culturale di Assisi. Dal 20 al 22 febbraio 2026 il Piccolo Teatro degli Instabili apre le porte alla seconda edizione della rassegna, inserita nella stagione teatrale Per un tempo rivelatore, trasformandosi per tre sere in un intimo music club illuminato a lume di candela, dove il pubblico potrà assistere a tre performance esclusive e gustare un drink durante i concerti.

Anais Drago apre la rassegna con “Relevé”

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 20 febbraio alle 21:15 con Anais Drago, violinista e performer tra le più apprezzate della nuova scena italiana, vincitrice del Top Jazz 2021 come miglior nuovo talento.

Sul palco sarà accompagnata da Federico Calcagno (clarinetto e clarinetto basso) e Max Trabucco (batteria e percussioni) con Relevé, progetto che esplora la dimensione fisica e plastica della musica, capace di “sollevare” l’ascoltatore come nel gesto della danza classica da cui prende il nome.

La performance intreccia jazz, rock, folklore e sperimentazione, creando un mosaico sonoro ipnotico e dinamico, costruito sull’interazione dei tre strumenti.

Sabato debutta l’inedito trio Guidi–Di Bonaventura–Frana

Sabato 22 febbraio, sempre alle 21:15, il palco ospiterà un trio in prima assoluta, nato da un’idea del Piccolo Teatro degli Instabili e frutto di una sinergia umbro‑marchigiano‑campana.

La formazione riunisce tre musicisti di straordinaria sensibilità:

Giovanni Guidi , pianista e compositore tra i più raffinati del panorama jazz;

, pianista e compositore tra i più raffinati del panorama jazz; Daniele Di Bonaventura , pianista e bandoneonista noto per la sua scrittura lirica e intensa;

, pianista e bandoneonista noto per la sua scrittura lirica e intensa; Peppe Frana, virtuoso dell’oud e profondo conoscitore delle tradizioni musicali extraeuropee.

Il risultato è un viaggio sonoro imprevedibile, che attraversa jazz, tango, world music, suggestioni mediterranee e africane, con incursioni nel teatro, nel cinema e nella danza. Una performance che mette al centro l’ispirazione e la libertà creativa.

Chiusura con Matteo Chimenti Sextet e “Seeds of Influence”

Domenica 22 febbraio alle 21:15 la rassegna si chiude con Matteo Chimenti Sextet in Seeds of Influence, concerto realizzato in collaborazione con il Cambio Festival – Winter Edition.

La formazione riunisce musicisti di grande esperienza: Francesco Giustini (tromba e flicorno), Lorenzo Bisogno (sax tenore), Massimo Morganti (trombone), Daniele Del Gobbo (pianoforte), Matteo Chimenti (contrabbasso) e Lorenzo Tucci (batteria).

Il progetto nasce dallo studio delle affinità tra Dave Holland e Kenny Wheeler, due figure cardine del jazz contemporaneo. Da questa ricerca Chimenti ha sviluppato composizioni originali interpretate da un collettivo capace di trasformarle in una nuova scena vibrante e in continua evoluzione.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili anche online. Sono previste riduzioni per under 30, over 65 e partecipanti ai laboratori del Piccolo Teatro degli Instabili, oltre alle formule di abbonamento della stagione 2025/26.

Il Piccolo Teatro degli Instabili conferma così la sua vocazione a luogo di sperimentazione e incontro, offrendo ad Assisi tre serate di musica d’autore che uniscono ricerca, talento e atmosfere intime.