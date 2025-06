Negrita, ad Assisi il tour “Canzoni per anni spietati”

Il 29 novembre al Lyrick per il cartellone Riverock

Negrita – I Negrita tornano in scena in formazione elettrica con il tour “Canzoni per anni spietati”, che farà tappa il 29 novembre 2025 al Teatro Lyrick di Assisi. L’evento si inserisce nella programmazione indoor promossa da Riverock. In scaletta, i brani tratti dal più recente concept album pubblicato a marzo, insieme ai successi storici della band composta da Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich.

Il disco “Canzoni per anni spietati”, arrivato sette anni dopo il precedente lavoro in studio, include i singoli “Non esistono innocenti amico mio”, “Noi siamo gli altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. Sul palco, con i membri fondatori, anche Giacomo Rossetti al basso, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

Il concerto è parte del cartellone Riverock, che propone una serie di appuntamenti musicali nei principali teatri e club dell’Umbria.

Calendario Riverock Indoor 2025

Perugia – Urban Club

24 ottobre – Anastasio con “Lmnpp Tour”

07 novembre – Mezzosangue con “Viscerale Tour”

29 dicembre – The Zen Circus

Assisi – Teatro Lyrick

25 ottobre – Niccolò Fabi con “Libertà negli occhi Tour”

29 novembre – Negrita con “Canzoni per anni spietati Tour”

01 dicembre – Noemi con “Teatri Tour”

