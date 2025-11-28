Noemi incanta Assisi, il Lyrick gremito per il Nostalgia Tour

Atmosfere immersive e scenografie dinamiche per un live sold out

Il “Nostalgia Indoor Tour” di Noemi approda ad Assisi con un successo annunciato: il Teatro Lyrick registra il tutto esaurito per la data del 1° dicembre, inserita nella stagione “Inverni” di Riverock, rassegna promossa dall’associazione omonima insieme al Comune.

La cantautrice romana porta in scena un concerto che si distingue per intimità e immersione, trasformando il palco in un luogo di ascolto e connessione diretta con il pubblico. L’uscita del singolo “Bianca” lo scorso 21 novembre ha accompagnato l’attesa, rafforzando l’entusiasmo dei fan.

La regia visiva è affidata alla creative director Ace Bowerman, già collaboratrice di star internazionali come Dua Lipa, Blackpink, Ed Sheeran e Bebe Rexha. La scenografia, composta da drappeggi proiettati e luci dinamiche, muta forma e colore seguendo i brani: un cielo stellato, una notte di luna piena, una discoteca vibrante. Nei momenti più intimi, un’installazione luminosa avvolge il pianoforte, creando un dialogo suggestivo tra suono e immagine.

Sul palco con Noemi una band di sei elementi: Matteo Di Francesco (batteria), Gabriele Greco (basso), Luciano Zanoni (tastiere), Marco Rosafio e Davide Gobello (chitarre), Simona Farris (cori).

Con 18 dischi di platino e 4 d’oro, Noemi è una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Ha partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con “Se t’innamori muori”. Tra i suoi successi spiccano “Glicine”, “Makumba” con Carl Brave e “Non ho bisogno di te”.

Nel 2023 ha reso omaggio ad Anna Magnani ai David di Donatello, mentre “Sono solo parole” è stata inserita nel film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. Ha debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione” e sostiene la lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila.

Il settimo album “Nostalgia”, pubblicato nel 2025, è stato seguito dai singoli “Non sono io” e “Oh ma” con Rocco Hunt. Parallelamente, Noemi è stata giurata a “Io Canto Family” su Canale 5 e conduce ogni venerdì su Rai Radio 1 il programma “Non solo parole”.

Il tour è organizzato da Friends&Partners, con RDS come radio partner ufficiale.