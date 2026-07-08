Note d’In…Chiostro accende agosto con quattro concerti ad Assisi

Rassegna musicale tra classica, spiritualità e cultura francescana

Ad Assisi torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale umbra. Dal 1° al 17 agosto il Chiostro Sisto IV del Sacro Convento di San Francesco ospiterà la ventiduesima edizione di “Note d’In…Chiostro”, rassegna che da oltre vent’anni propone concerti di elevato profilo artistico in uno dei luoghi più suggestivi della città.

L’iniziativa è promossa dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia e della Regione Umbria, in collaborazione con Assisi Pax Mundi. Il programma prevede quattro appuntamenti, distribuiti tra il 1°, il 5, il 9 e il 17 agosto, con un percorso musicale che attraversa la grande tradizione classica, il dialogo tra culture differenti e il patrimonio spirituale e musicale legato al francescanesimo e al territorio umbro.

Un cartellone che unisce musica e luoghi simbolo

La manifestazione conferma anche quest’anno la propria vocazione a valorizzare l’incontro tra arte, storia e spiritualità, scegliendo come palcoscenico gli spazi del Sacro Convento. Il Chiostro Sisto IV, con la sua atmosfera raccolta, rappresenta infatti una cornice capace di esaltare il rapporto tra pubblico e interpreti, trasformando ogni concerto in un’esperienza immersiva.

La rassegna si sviluppa attraverso proposte differenti, accomunate dalla qualità artistica e dalla volontà di offrire al pubblico un viaggio musicale che attraversa epoche, repertori e tradizioni. L’edizione 2026 mantiene così l’identità costruita negli anni, confermando un equilibrio tra grandi pagine della musica colta e valorizzazione del patrimonio culturale francescano.

L’apertura affidata all’Orchestra da Camera Fiorentina

Il primo appuntamento è in programma sabato 1° agosto e vedrà protagonista l’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta.

Per il concerto inaugurale è stato scelto un repertorio dedicato a Johann Sebastian Bach, con l’esecuzione di tre dei sei Concerti Brandeburghesi, opere considerate tra i capolavori assoluti della musica barocca.

Accanto all’orchestra saliranno sul palco Angela Camerini e Antonino D’Eliseo, entrambi al flauto, insieme al violinista Marco Lorenzini, chiamati a interpretare le parti solistiche previste dal programma.

L’apertura della rassegna punta così su una proposta musicale di grande prestigio, affidata a interpreti di consolidata esperienza.

Dal Giappone ad Assisi con Ryotaro Takeuchi

Il secondo concerto si terrà mercoledì 5 agosto e sarà dedicato all’incontro tra culture attraverso la musica.

Protagonista della serata sarà il giovane violinista giapponese Ryotaro Takeuchi, accompagnato al pianoforte dal Maestro Alessia Cecchetti, organista della Basilica Papale di San Francesco.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per proporre al pubblico un dialogo artistico internazionale, inserito nel contesto della rassegna che da sempre guarda alla musica come linguaggio universale capace di unire sensibilità e tradizioni differenti.

Omaggio a San Francesco nell’anno dell’ottavo centenario

Il terzo appuntamento, in calendario domenica 9 agosto, sarà dedicato alle celebrazioni dell’ottavo centenario francescano.

Sul palco saliranno Marco Sollini, Stefano Barbatano e Valentina Varriale, protagonisti di un programma pensato per due pianoforti e voce.

Il concerto proporrà un itinerario musicale dedicato a San Francesco, intrecciando spiritualità, poesia e musica in una proposta che richiama direttamente il significato religioso e culturale del luogo che ospita la manifestazione.

L’appuntamento si inserisce nel percorso celebrativo dedicato alla figura del Santo di Assisi, offrendo una lettura musicale della sua eredità spirituale.

Gran finale con un percorso musicale itinerante

La conclusione della rassegna è prevista lunedì 17 agosto con un evento dalle caratteristiche particolari.

Il pubblico sarà accompagnato in un percorso itinerante attraverso chiostri, cappelle e giardini del Sacro Convento, trasformati per l’occasione in tappe di un viaggio dedicato alla tradizione musicale umbra.

L’iniziativa porterà gli spettatori alla scoperta delle antiche pasquelle, dei codici francescani, dei canti popolari delle campagne umbre e degli stornelli assisani, ricostruendo un patrimonio sonoro che affonda le proprie radici nella storia del territorio.

L’evento finale sarà accessibile esclusivamente su prenotazione e a numero chiuso, una scelta legata sia alle caratteristiche dell’iniziativa sia alla necessità di garantire la tutela degli spazi storici interessati dal percorso.

Gli organizzatori hanno inoltre previsto la possibilità di programmare una replica qualora le richieste di partecipazione risultassero superiori alla disponibilità dei posti.

Una rassegna consolidata nel panorama culturale estivo

Con oltre vent’anni di storia alle spalle, Note d’In…Chiostro rappresenta uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate culturale di Assisi.

L’iniziativa continua a distinguersi per la capacità di coniugare qualità artistica, valorizzazione del patrimonio storico e attenzione alla tradizione musicale, proponendo concerti che dialogano con il contesto architettonico e spirituale del Sacro Convento.

L’edizione 2026 conferma questa impostazione attraverso un programma che alterna grandi interpreti, repertori classici, esperienze internazionali e riscoperta delle radici musicali umbre, offrendo al pubblico un percorso che attraversa differenti linguaggi artistici senza perdere il filo conduttore rappresentato dalla figura di San Francesco e dalla storia del luogo che ospita la manifestazione.