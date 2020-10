Prende il via Assisi Pax Mundi 2020, la rassegna diventa anche online

Assisi Pax Mundi è pronta a tornare con l’edizione 2020. La rassegna internazionale di musica sacra francescana prenderà vita ad Assisi da giovedì 22 a domenica 25 ottobre 2020. La manifestazione come ogni anno ha l’obiettivo dell’incontro e dello scambio tra cori e fedeli.

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso l’edizione 2020 di Assisi Pax Mundi vedrà una partecipazione ridotta di cori, ma allo stesso tempo ha un significato davvero importante: Assisi Pax Mundi resta viva e presente, nel rispetto di tutte le norme di prevenzione, per sottolineare la volontà di restare uniti e di fare della musica un inno di fraternità. Come ogni anno tutti i concerti saranno gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria.

Un concerto al giorno, per ascoltare e condividere. Tutti gli appuntamenti saranno anche trasmessi in diretta Facebook nella pagina di Assisi Pax Mundi.

Non solo, quest’anno Assisi Pax Mundi si rinnova dando vita ad Assisi Pax Mundi Online. Una serie di concerti virtuali che animeranno i quattro giorni della rassegna, grazie alla partecipazione di tantissimi gruppi corali e strumentali che hanno partecipato alla rassegna fin dalla sua prima edizione. Dieci concerti con cori internazionali e italiani. Sei i cori stranieri provenienti da Indonesia, Lituania, Paesi Baschi, Giappone, Usa e Inghilterra. Tutti i concerti virtuali saranno trasmessi nel canale YouTube di Assisi Pax Mundi

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE

ORE 21,00

Basilica Santa Maria degli Angeli

The Franciscan Singers (Italia); Carmine Lavinia, Organo (Potenza),

VENERDI’ 23 OTTOBRE

ore 21,00

Cattedrale San Rufino

Coro Polifonico “Città di Tolentino”, (Tolentino)

SABATO 24 OTTOBRE

ore 21,00

Basilica Superiore di San Francesco

Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”, (Città di Castello)

DOMENICA 25 OTTOBRE

ORE 17,00

Donosti Ereski Gregoriar Schola (Paesi Baschi)

Canale YouTube e Facebook

Nel rispetto delle vigenti normative di distanziamento sociale tutti i concerti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria ( info@assisipaxmundi.org )